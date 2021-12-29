【自資院校】首輪6高成本自資課程獲批1.37億補助金　涉都大醫療化驗及明專物理治療教學中心

▲ 自資院校課程補助金計劃即日接受申請，每宗申請最多資助4,200萬元。（資料圖片）

教育局去年底推出涉12.6億元「自資專上教育提升及啟動補助金計劃」，局方今日（29日）宣布，首輪有6間院校申請獲批，分別獲批撥款860百至4,080萬，共涉約1.37億元，涵蓋專職醫療、金融、藝術及創新科技，以及航運，助應對有關行業殷切人力需求。新一輪、即2021/22年度補助金計劃，即日起至2022年4月20日接受申請，每份建議書資助款額上限維持為4,200萬元。

補助金計劃於2020年12月推出，以提供財政支援供合資格自資專上院校，發展及優化切合市場需要但成本高昂的課程計劃，並有助減少院校從學費收回全部裝置費用的需要，從而減輕學生的財政負擔。

教育局發言人表示，補助金計劃同時旨在協助院校更有效發展本身的優勢和專精範疇，以加強院校之間的策略性協調。當局將與相關院校保持緊密聯繫，以期善用補助金計劃的資源，並盡早推出相關課程。

2020/21年度的22份申請中，共有6個項目獲批，分別來自6間院校，合共涉及撥款約1.37億元。獲批項目詳情如下：

院校 項目 獲批撥款 （百萬元） 香港都會大學 開設醫療化驗科學（榮譽）理學士學位課程 40.8 明愛專上學院 明愛專上學院物理治療綜合臨床教學中心 33.2 香港專業進修學校 智能科技新世代之網絡安全 19.4 香港恒生大學 金融科技知識提升計劃 19.1 香港樹仁大學 於香港樹仁大學成立藝術、文化及科技（榮譽）社會科學學士課程 16.4 香港伍倫貢學院 提升校園教學設施及資源支援新設的航運服務及營運管理學士（榮譽）學位課程 8.6

明專獲3,320萬撥款 建全港首個參照國際水平營運物理治療教學中心

首輪獲批撥款最高的項目是香港都會大學「開設醫療化驗科學（榮譽）理學士學位課程」，涉及4,080萬元；「明愛專上學院物理治療綜合臨床教學中心」項目，亦獲批3,320萬元，是撥款第二高的項目。

明專表示，為應對香港社會對物理治療師人手的迫切需求，明專於2020/21學年開辦「物理治療學（榮譽）理學士課程」，對於課程開辦短短時間已獲計劃資助，校方感到非常鼓舞。

明專表示，中心將是全港首個參照國際水平營運，將教學、臨床實踐及研究集於一身的綜合設施，全方位連繫校園教學及研究，至物理治療學員實習培訓，再推廣至為社區提供治療及預防等服務，並作為與國際物理治療專業聯繫和促進本地物理治療專業發展的平台。校方計劃設立模擬實習室、實習診所及社區物理治療中心等3個功能單位；現正籌備全球公開招聘1位物理治療學教授，領導中心運作及明專物理治療學課程的長遠發展。

第二輪申請2022年4月20日截止 每份建議書資助額上限4,200萬

第二輪撥款今日起接受申請，局方指，每份建議書的資助款額上限一般為4,200萬元，與上年度公布上限相同。

所有開辦全日制經本地評審本地自資副學位或學士學位（包括銜接學位）課程的獨立非牟利院校，均符合資格申請；合資格申請的院校，包括香港都會大學、根據《專上學院條例》（第320章）註冊的認可專上學院及根據《教育條例》（第279章）註冊的專上院校。



2021／22年度的補助金計劃由有關補助金計劃及獲批項目的詳情可瀏覽www.cspe.edu.hk/tc/esgs.html。

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記者：馮琪雅、陳麗娜