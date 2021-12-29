【夫妻關係】胡杏兒破碎家庭長大讚老公有安全感　夫妻放閃賀「鐵婚」︰慢慢走下去

▲ 胡杏兒與老公李乘德貼當年婚照賀6周年「鐵婚」。

42歲胡杏兒與老公李乘德（Philip）於2015年結婚後育有3子，分別為4歲的李奕霆（Brendan）、2歲的李奕霖（Ryan）和8個月大的李奕宏（Liam），一家五口生活幸福。昨日是胡杏兒與Philip的結婚6周年紀念，兩人昨日（28日）都在社交平台分享當年婚照賀「鐵婚」。

杏兒和老公縱然已經生了3個，夫妻仍不減甜蜜溫馨，並不時隔空曬恩愛。兩人各自在IG貼出6年前的婚照，杏兒還留言向老公示愛：

鐵，代表力量，堅毅不屈。六年了，鐵婚了，願我們一步一步，一年一年的，慢慢的走下去！愛你 。

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Philip隨即留言稱與老婆是「互相的『鐵』腳」，更在自己的IG再分享一家五口全家福放閃：「6年前，是我們的二人世界；6年後，我們的世界擴大了一點點（加上3孩符號）……老婆結婚周年快樂」，杏兒以「鐵婚」加心心符號回應。

▲ 杏兒貼出當年婚照賀結婚6周年。（IG圖片）

兩人的帖文喜獲一班圈中好友包括陳自瑤、陳敏之、胡說八道會的胡蓓蔚、姚子羚等人留言送上祝福，其中林子善更讚兩人是「郎才女貌」。

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生母拋棄杏兒3姊妹

杏兒於今年年初曾亮相內地節目《鲁豫有約一日行》罕有地談及生母，以至父母離異對自己的影響。於杏兒7歲時，母親遺下3姊妹離開家庭，故杏兒由父親湊大，跟生母的關係疏離。杏兒至今仍對父母離婚耿耿於懷，不能理解當時生母的決定，亦覺得不負責任。

她又透露，母親現時患上認知障礙症，但可能是一種解脫，「她也是一個挺命苦的人，現在有了腦退化，不怎麼認得人。得了這個病，反而我覺得是對她一個解脫。」

▲ 杏兒大讚老公值101分。（IG圖片）

雖然在破碎家庭長大，但杏兒仍有信心組織自己的幸福家庭。她曾說過自己對婚姻很有要求，選擇了結婚就不希望離婚。自從杏兒與黃宗澤分手後，她遇上了李乘德，兩人拍拖3年後結婚。她讚揚老公不但教她做回小孩，也是一位能給她足夠安全感的男人。

老公曾被嘲「軟飯王」

不過，李乘德一直被外界嘲諷是「軟飯王」，杏兒在劉嘉玲主持的內地訪談節目《對照記》中，為老公平反，稱老公娶了一名藝人已承受很多外界壓力和閒言閒語，老公為她犧牲更加多，令她感到心痛。

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杏兒又讚老公值101分，老公一直都很贊成和支持她把握現有的工作機會，「他對我不斷的支持及鼓勵，老公曾跟我說：『孩子不是我的第一位，你才是我的第一位』。 」

而李乘德也曾在社交平台為自己平反過，自言現擁有幾間公司，「條隊唔算好大，得幾十人。但托賴，今年的生意唔錯，可以畀到少少時間我陪小朋友。家庭和小朋友係最重要。希望你都會明白，酒吧仍然喺度，多謝關心。得閒落去飲杯嘢。我請。祝你健康開心快樂。」

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責任編輯︰王明芳