【睡眠窒息症】瞓覺扯鼻鼾或患睡眠窒息症　醫生拆解9大常見徵狀+治療方法

▲ 扯鼻鼾背後可能患有睡眠窒息症，不容忽視！

鼻鼾問題不能輕視！很多人以為「扯鼻鼾」是正常現象，但其實鼻鼾背後可能患嚴重隱疾。呼吸系統科專科醫生鄺國柱接受TOPick訪問指，大家在日間經常渴睡及嚴重鼻鼾問題，鼻鼾會大得不能呼吸，出現窒息現象，甚至影響身邊人的睡眠，便要注意是否患有睡眠窒息症。

▲ 呼吸系統科專科醫生鄺國柱。（文子健攝）

睡眠窒息症徵狀

每個人有時候會「扯鼻鼾」，熟睡時我們的上呼吸道軟組織會放鬆，使呼吸道收窄，如果我們的吊鍾、軟顎出現了問題，如太長、太大、太鬆時，我們呼吸時氣流便會不規則，從而發出顫抖的聲音產生鼻鼾，不過鄺醫生指單是打鼻鼾不等於患上睡眠窒息症。

鼻鼾的確是睡眠窒息症其中一個主要症狀，如果想知道另一半是否患有睡眠窒息症，大家可以小心留意另一半睡覺時呼吸是否突然暫停，如同窒息一樣，再大聲響起。除此之外，如果「夜尿」情況多、睡了6、7個小時仍會感到頭痛及睡眠不足，日間經常渴睡、記憶力、判斷能力變差，就有很大機會患上睡眠窒息症。

睡眠窒息症患者的氣道會塌陷或受阻塞，因此呼吸會受阻甚至完全阻塞，令血含氧量下降，當血氧量下降至一定水平，腦部會發出訊息喚醒身體進行呼吸。

因此斷斷續續的睡眠使患者難以進入深層睡眠，早上起來感覺疲倦，就像沒有熟睡似的，會長期影響睡眠質素。

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容易患睡眠窒息的人士

鄺醫生指雖然肥胖容易令脂肪積聚於上呼吸道，使呼吸道變窄形成阻塞，令肥胖人士患有睡眠窒息症的風險增加，但纖瘦人士也不能忽視鼻鼾問題。如先天因素：吊鍾肥大、扁桃腺大、鼻甲骨移位、有瘜肉及天生下巴下顎比較細時，氣道就會被擠壓，都會形成阻塞性睡眠窒息症。鄺醫生表示除了肥胖以及先天因素的人士外，中年人士都會有機會患上此症。

不一定因為中年發福或肥胖容易導致睡眠窒息症，人到中年身體結構會改變，脂肪積聚都有所改變時，睡眠窒息症會隨著年紀而患上，因為中年或以後，氣道會較易塌陷。

鄺醫生表示有研究顯示差不多百分之三十至五十的高血壓人士都會患有睡眠窒息症，因此有「三高」問題、其他心血管疾病及耐藥性或抗藥性的血壓高病人都要特別留意。

睡眠窒息症的治療方法

鄺醫生指除了使用呼吸機紓緩睡眠窒息症外，大家都要從「基本入手」減少患上睡眠窒息症，例如控制飲食及減肥，「成功減去1%的體重，可減低3%出現睡眠窒息症的次數」。另外都要減少吸煙及喝酒，因為尼古丁和焦油都會令上呼吸道腫脹，而酒精屬於藥物之一, 會抑制睡眠及呼吸系統，破壞睡眠結構，會令已患睡眠窒息症的人士更加嚴重。

睡眠窒息症可增患心血管疾病風險

睡眠窒息症是一個不容忽視的問題，不但影響患者日間精神，容易打瞌睡，還會令患者增加患心血管疾病。因為睡眠窒息症會令患者窒息以致長期缺氧，血壓脈搏會產生變化，長遠來說會影響心血管疾病，而駕駛人士及需要操作機器的人士更加特別小心，以免因精神不足而發生意外，引致傷亡。

患者如果想減低患心血管疾病，最好聽從醫生建議做適當的檢查，如多頻道睡眠檢查，並加以治療例如使用呼吸機減輕窒息情況，每個人的嚴重程度不一，應聽從醫生的指引，選擇合適治療睡眠窒息症的方法。

睡眠窒息症9大常見徵狀

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記者：蕭雅文