【徵婚搵老公】38歲中女抖音拍片尋白馬王子　詳列20條件找高富帥婚後即生仔

▲ 38歲中女在抖音拍片找高富帥白馬王子，詳列20項條件。

有名將近38歲女士希望找到「白馬王子」，她在抖音拍片網上徵婚，詳列20項條件找高富帥，更要在指定日子前登記，婚後即生仔，希望擺酒及滿月宴同時舉行，非常有計劃的她不禁震驚一眾網民，網民嘲諷高攀不起她，勸她不要發白日夢。

中女網上搵伴侶

一名廣州女在抖音拍攝了片長逾2分鐘的短片，有網民轉載該影片，包括分享至facebook群組「樂壇巨星陶大宇關注組」。該名女士身穿斜膊衫拍片，以廣東話先介紹自己，表示近日再次玩抖音，不是要成為網紅KOL，而是為自己的人生大事著想。

希望在我38歲生日之前，搵到我嘅白馬王子。

最新影片推介：

▲ 快要38歲的廣州女子希望找伴侶盡快結婚生仔。（抖音影片截圖）

20項擇偶條件

該中女列出擇偶條件，當中可以細分出多達20項，包括提及男方財力、外貌條件、健康狀況、學歷等，要集合以上所有條件不容易。首先是有穩定的工作，她雖然指「年收入唔需要太高」，但接著說交了税之後年收入要有30萬，在內地計，年薪30萬人民幣（約37萬港元）屬高薪一族。還有，男方婚後每月都要給家用及伙食費。

另一方面，中女明言婚後只會生一胎，「要做好心理準備，我淨係生一胎，唔生二胎」，丈夫要對家人和BB好。估計她是在5月20日生日，她明言要2022年5月20日之前完成結婚登記，心急生仔的她更計劃一領證之後就即刻要小朋友，結婚擺酒跟BB滿月酒一齊擺。

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要求靚仔健康肌肉男

未來伴侶的外表方面，她很有要求，亦非常關注健康狀況。

我自己米六幾啦，所以希望另一半都有米八以上，唔可以肥喎，最好有肌肉有腹肌，陽光、靚仔、鍾意運動，同埋一定要健康，唔可以有腎或前列腺方面的疾病。

要求大學畢業最好研究生

學歷要求，她自己只有職業高中的學歷，表示由於自己學歷不高，所以想對方比自己高學歷。

不用清華、北大嘅，嗰啲我就hold唔住喇，咁就希望學歷達到嗰啲咩911大學（泛指內地著名大學）、中大、華南華工（華南理工大學）就得㗎喇，本科就得，最好研究生啦。

她希望未來伴侶是同鄉，最好是廣州人，廣東人都可以考慮，不要外省人。為了方便照顧爸爸，未來老公要到娘家廣州芳村附近一齊住，未來有小朋友也方便接送，男方更要識得做家務、煮飯、煲湯，以及識整電腦。另外，她強調男方不可以曾經離婚，更加不要離婚已有小朋友的，婚後最好帶她去愛琴海度蜜月。

網民︰諗唔到有咩理由要娶佢

女方列出一系列擇偶條件，令一眾網民嘩然，表示如果有男方集合了以上全部條件，有很多選擇不用找她，諷刺她一直單身吧，「諗唔到有咩理由要娶佢」、「只可以講我高攀唔起」，更多留言見下圖︰

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責任編輯︰王明芳