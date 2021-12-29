【新春2022】荃新天地變身尋寶祝福迷宮　會員憑點數可換限量虎年竹福利是封

▲ 新春期間逛商場的同時更可以在「尋寶祝福迷宮」行個大運。（商場提供）

今個農曆新年，荃新天地邀請到本地插畫界新貴、「香港授權業大獎2020 - 最佳香港原創授權角色設計金獎」得主鄭琪琪（Kiki）帶着筆下Cataholic Wonderland的3個可愛角色首次進駐商場主題佈置。

3位主角貓魔法師Mika、酷似愛麗絲的好奇貓少女Alice及愛Cosplay的小豬Kiki從貓之國度穿越到古色古香的「竹福園林」，換上萌虎新裝探索3大新春打卡園景，更築起奇幻互動的「尋寶祝福迷宮」引領各位大小朋友遊花園尋找貓之足印、虎年行大運。

此外，商場更與插畫師一同製作了一套兩款獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」，由化身萌虎貓兄妹的Mika和Alice把新春祝福送到大家手上。

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為讓大家把祝福帶回家，商場準備了一套兩款設計的獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」。兩款封套分別印有「金元寶 • 貓貓魔法師Mika」和「紅梅花 • 好奇貓少女Alice」的設計，只要拉動內封，封套上的萌虎造型貓Mika和Alice隨即由精靈大眼秒變心心眼，更分別送上誠摯祝福語「招財進寶」和「花開富貴」，讓大家行運一整年。

只要登記成為S+ REWARDS會員，於1月22日起憑指定點數即可換領利是封乙套（一套兩款，每款4個，總共8個），數量有限，換完即止。

記者：王嵐