  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新春2022】荃新天地變身尋寶祝福迷宮　會員憑點數可換限量虎年竹福利是封

休閒消費 15:44 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

新春期間逛商場的同時更可以在「尋寶祝福迷宮」行個大運。（商場提供）

今個農曆新年，荃新天地邀請到本地插畫界新貴、「香港授權業大獎2020 - 最佳香港原創授權角色設計金獎」得主鄭琪琪（Kiki）帶着筆下Cataholic Wonderland的3個可愛角色首次進駐商場主題佈置。

3位主角貓魔法師Mika、酷似愛麗絲的好奇貓少女Alice及愛Cosplay的小豬Kiki從貓之國度穿越到古色古香的「竹福園林」，換上萌虎新裝探索3大新春打卡園景，更築起奇幻互動的「尋寶祝福迷宮」引領各位大小朋友遊花園尋找貓之足印、虎年行大運。

此外，商場更與插畫師一同製作了一套兩款獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」，由化身萌虎貓兄妹的Mika和Alice把新春祝福送到大家手上。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

為讓大家把祝福帶回家，商場準備了一套兩款設計的獨家限量版「Citywalk • Cataholic Wonderland虎年竹福利是封」。兩款封套分別印有「金元寶 • 貓貓魔法師Mika」和「紅梅花 • 好奇貓少女Alice」的設計，只要拉動內封，封套上的萌虎造型貓Mika和Alice隨即由精靈大眼秒變心心眼，更分別送上誠摯祝福語「招財進寶」和「花開富貴」，讓大家行運一整年。

只要登記成為S+ REWARDS會員，於1月22日起憑指定點數即可換領利是封乙套（一套兩款，每款4個，總共8個），數量有限，換完即止。

記者：王嵐

相關文章

【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品　77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】
20:09 2021/12/28
【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品　77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
16:50 2021/12/24
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
今日 12:02
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券

你可能感興趣

【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品　77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】
20:09 2021/12/28
【新春2022】恆香老餅家X輕鬆小熊推賀年產品　77折入手禮盒送獨家設計產品【附優惠詳情】
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
16:50 2021/12/24
【新春2022】奇華 X LINE FRIENDS期間限定賀年糕點班　學整可愛BROWN & CONY糕點+送限定賀年紀念品
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
今日 12:02
【新春2022】新港城中心小突兔 X 癲噹賀新春　10大茶樓喜慶打卡場景+玩遊戲換優惠券
農曆新年 荃新天地 Citywalk 商場

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】
16:55 2021/12/28
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】