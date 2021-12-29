【萬千星輝頒獎禮】朱敏瀚憑搞笑成男配黑馬　泰臣打拼21年演活AI保安有望奪獎

▲ 泰臣、朱敏瀚和張頴康成為男配3大熱門。

TVB《萬千星輝頒獎典禮》將於本周日（1月2日）舉行，早前各大獎項公佈最後五強名單，分別為：《智能愛人》泰臣、《逆天奇案》張頴康、《換命真相》朱敏瀚、《星空下的仁醫》羅子溢及《拳王》黃子恆。

當中在「最佳男配角」方面，憑《智能愛人》角逐獎項的泰臣成為大熱之選，他所演的智能保安員充滿喜感兼演出到位，獲觀眾愛戴。

至於朱敏瀚於《換命真相》的演出讚有搞笑天分，一改之前冷酷角色的戲路，令觀眾有驚喜，同樣被捧為男配大熱人選。

另外，在《逆天奇案》演大反派的張頴康，在劇中表演出色早獲網民肯定，也被視為大熱之一，唯輸蝕在劇集在年頭播出，觀眾較易忘記。

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▲ 泰臣於《智能愛人》演AI保安大獲好評。

泰臣獲網民支持

泰臣於《智能愛人》裡飾演智能保安Rocky，神態和說話語調也不失機械人神髓，盡顯泰臣紮實的功架。

劇中他如保鏢般守護飽受情傷的古家儀（麥美恩飾演），二人漸生情愫，最後更訂親。其中一幕他勇猛追車為古家儀買雪糕，又模仿古裝對白及動作，真摯得來又搞笑，令觀眾動容。

另外劇裡另一幕講述蔣志光淚別泰臣，更向他盡訴心中情，不少觀眾也大呼催淚。除了獲監製點名力讚，泰臣更獲網民推舉為「最佳男配角」大熱。

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由舞台轉戰影視界

原名為翟凱泰的泰臣，由於英文名是Tyson，因而以「泰臣」作為藝名。大學時修讀電腦工程系，之後考進入演藝學院修讀戲劇，更於2000年更考取得表演系深造文憑，畢業後泰臣曾有一段長時間沒有工作，曾經一日三餐以麵包果腹。

其後泰臣於舞台劇界闖出名堂，除演出舞台劇外，更參與音樂劇和形體劇場等演出，另外更涉獵編劇及導演等幕後工作。當中於《潮性辦公室》2009 - 13年系列中飾演「送水輝哥」一角既受到歡迎，其後此舞台劇被翻拍成電影版。

直至2013年，泰臣轉戰影視圈，參與不少TVB劇集演出，近年泰臣已升格成為導師，他在舞台劇界和TVB藝員訓練班擔任導師

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朱敏瀚演喜劇突圍

另一男配大熱為憑《換命真相》角逐獎項的朱敏瀚、劇中朱敏瀚所飾演的韓國混血兒「朴寶劍」，為時光（譚俊彥飾）穿越到100日前所認識的朋友，由於朴寶劍以為譚是外星人，二人不時鬧出笑話，

朱敏瀚於劇裡不時搞Gag，為緊張劇情帶來一點輕鬆位，他更被讚有搞笑天分，當中跟譚俊彥於劇裡的曖昧Hehe情甚具睇頭。

▲ 朱敏瀚於《換命真相》任搞笑擔當。（劇照）

藝訓班出身

其中一幕戲講述朱敏瀚被灌醉套料，只見他做出各種可愛表情包，一時傻笑，一時又呆望，有別於《反黑路人甲》演的COOL爆金牌打手，被讚可塑性愈來愈高，加上他近年獲力捧，獲獎機會也高。

現年29歲的朱敏翰，2009年進入藝員訓練班，畢業後接拍學生劇集《點解阿Sir係阿Sir》，飾演其中一位「K4」成員甚有發揮，後來他被安排任《都市閒情》主持近兩年。

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操肌改形象

之後朱敏翰調回戲劇組，不過因外型所限，經常被派演小弟弟角色，他更大方自嘲稱為「萬年細佬」。為改變形象，數年前他努力操肌，於《機場特警》的演出令人眼前一亮，令星途改變。

及至去年，朱敏翰憑著於《反黑路人甲》演「金牌打手」陸秋備受讚賞，更於《萬千星輝頒獎典禮2020》摘下「飛躍進步男藝員」及「最受歡迎電視拍檔」兩獎。

現在為大隻仔的他有份參演新劇《拳王》，屆時劇集播出時又可以繼續騷爆肌好身材。

▲ 張頴康於《逆天奇案》飾演Marco一角受注目。（影片截圖）

張頴康演反派亮眼

另一男配五強人的張頴康，於《逆天奇案》裡飾演「魏子樂（Marco）」一角受到網民注目，劇中Marco跟尤麗（劉佩玥飾）為一對「殺虎夫妻」，他們的表現更備受好評，作為反派登場的他們不但沒惹來討厭，更被捧做最受歡迎反派CP。

而在《逆天奇案》大結局裡，張頴康更有一場solo戲大晒演技，劇情講述Marco將森Sir（陳展鵬飾）的未婚妻Wing（林夏薇飾）擄走，之後更訛騙森Sir來營救，結果三人困於充滿一氧化碳的密室。

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公認演技一流

身處密室裡，張頴康一時叫到聲嘶力竭，一時傻笑，一時又悲痛非常，可說是演技大爆發！不少觀眾也大讚「張頴康祝你今年成為視帝」、「張頴康你演得好出色，期待下一套劇集」等。

加入TVB已15年的張頴康，由配角升呢為第二男主角，雖然近年獲得不少機會，但始終都是男二角色，故張頴康早前揚言若做不到男一會選擇離開。