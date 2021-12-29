【愛上我的衰神】陳嘉慧被讚清純身材好　羅蘭姐改戲路罕演衰嫲嫲

▲ 陳嘉慧極速上位做女一。

由胡鴻鈞、陳嘉慧、羅蘭、馬貫東、麥美恩等參演的《愛上我的衰神》，以跨越維度的奇幻愛情做主線，雖然只有短短十集，但前五集與後五集風格截然不同，更會以超乎想像的包裝手法，帶出不同的感人貼地小故事。

首兩集節奏明快，女主角小渝（陳嘉慧Erica飾）小時候父母遇上交通意外身亡，二人死後不是「上天堂」或「落地獄」，而是根據生前功績前往不同維度。

18年後，不知何故離世的小渝，在第二維度當上人生管理員，並經常被安排派發衰運給生活在第一維度的指定客戶-陳北河（胡鴻鈞飾Hubert），眼見北河品性善良，卻衰運連連，小渝由憐生愛…

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由於題材創新、畫面有新鮮感，《衰神》開播後獲不少正評，直指《降魔的》班底有親切感，留言「Hubert勁有石敢當感覺」。

對於首度擔正女主角的Erica，網民亦似乎頗為受落，大讚「後生靚女，身材又好」、「清純唔俗氣，好有新鮮感」、「似天使多過衰神」。另麥美恩、馬貫東、鄭子誠及C君的演出，亦同樣亮眼，尤其兩大「搞笑擔當」子誠及C君，更是讓網民笑破肚皮，指音樂情人負責搞笑有新意。

另一靈魂人物，非羅蘭姐飾演的嫲嫲莫屬，近年演慣慈祥老人的羅蘭姐，今次飾演的嫲嫲不但難相處又偏心，且對其無微不至的孫仔北河百般苛刻；由於羅蘭姐演技太逼真，加上北河的家姐和爸爸真的太差勁，不少網民戥北河心痛，更有網民坦言「慘到想熄電視」、「羅蘭第一次做衰人？」、「嫲嫲有乜理由唔錫同住孫？」等。

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