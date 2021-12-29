【馬克白】高安兄弟重新詮繹莎士比亞經典　丹素華盛頓衝擊金球獎影帝之作

▲ 《馬克白》

由曾拍《二百萬奪命奇案》（No Country For Old Men）的奧斯卡最佳導演高安兄弟的祖爾高安 (Joel Coen) 執導Apple原創電影《馬克白》（The Tragedy of Macbeth），重新演繹莎士比亞的同名經典劇目。

於1623年推出的《馬克白》被喻為莎士比亞最血腥暴力、而且節奏最明快的悲劇，今次電影由由金像影帝及影后丹素華盛頓（Denzel Washington）、法蘭絲麥杜雯（Frances McDormand）主演。

故事描述將軍麥克白（丹素華盛頓飾）聽到3名女巫（Kathryn Hunter 飾）預言他將成為蘇格蘭君王後，利慾薰心，與太太麥克白夫人（法蘭絲麥杜雯飾）為求上位而不擇手段的成魔之路。

獲影評大讚

電影率先贏得英國《衛報》、《The Daily Telegraph》等影評滿分推薦，讚祖爾高安的影像帶有黑澤明、奧森威爾斯以及德國表現主義的味道，攝影師 Bruno Delbonnel拍攝的黑白畫面不見血腥場面卻帶著令人窒息的暴力與痛苦。

藝術總監Stefan Dechant的場景設計呈現出一個荒蕪絕境，反映主角們的心理狀態，其中麥克白的城堡就帶有畫家 M.C. Escher 的錯位藝術感。

目前該片已贏得5個獎項，包括美國國家評論協會（National Board of Review） 年度十大電影、最佳改編劇本、最佳攝影等，於在今屆金球獎及Critic’s Choice Movie Awards亦分別獲得最佳電影男主角獎及最佳男主角、最佳攝影獎提名，頒獎禮將於1月9日舉行。

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