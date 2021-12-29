【喉嚨痛】喉嚨痛未必是感冒恐由腫瘤引起　耳鼻喉科醫生教從位置看成因

▲ 喉嚨痛未必是感冒恐由腫瘤引起，耳鼻喉科醫生教從位置看成因。

不少人認為喉嚨痛只是傷風、感冒衍生的症狀，往往忽視其嚴重性，但其實喉嚨痛有多種成因，扁桃腺炎、胃食道逆流，甚至腫瘤都會引致喉嚨痛。台灣耳鼻喉科醫生陳亮宇早前分享，可從喉嚨痛位置分析成因。

陳亮宇在Facebook專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文，指病人看診時明確指出喉嚨痛的位置與不適的特定情況，再配合觸診和使用相關儀器，有助醫生盡早釐清病症。他指出，喉嚨痛的位置一般可為上、中、下段，根據位置的不同，成因也不一樣。

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▲ （圖片來源：陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」專頁）

從喉嚨痛位置看原因

1. 喉嚨上段

常與扁桃腺及其周圍淋巴組織有關，像是扁桃腺結石或已有慢性發炎，或扁桃腺後方的莖突骨過長，導致吞嚥有刺痛感的「老鷹症候群」。

2. 喉嚨中段

可能是胃酸逆流至咽喉造成的炎症，也可能是喉嚨黏膜乾燥所導致的不適，如乾燥症（免疫系統會攻擊產生潤滑效果腺體）。

3. 喉嚨下段

可能是胃食道逆流所致。此外，頸部有腫瘤、心理壓力過大，或老師、歌手等用嗓頻繁的族群，咽喉、喉嚨中下段也會出現緊繃感。

陳亮宇又提到，不少人會將甲狀腺發炎出現的頸部疼痛，當成是普通喉嚨痛，假如沒有向醫生清楚說明，加上缺乏相關檢查設備，分分鐘會被誤判為喉嚨發炎所造成。

內容獲耳鼻喉科醫生陳亮宇授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣