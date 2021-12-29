【識貨2】黃美棋憑可愛成賣點 劉頌鵬挑戰祥仔Gag王寶座

▲ 黃美棋有好嘢食即時勁開心。

TVB真人競技綜藝Show《識貨2》在昨晚（12月28日）播出第2集，當中見習主播「和味棋」黃美棋自言對食相當有要求，歎靚和牛時起晒心心眼兼起勢點頭，即時進入「和牛棋」Mode曬可愛。

至於同為見習主播的邵初則最為爆笑，曾自爆是購物狂、曾試過一日買足100件商品的她「零抵抗力」，反被商家「洗腦」兼狂嗌OK。

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▲ 黃美棋以可愛做賣點。

阮兆祥「Gag性難移」

但沒有小朋友的邵初，最後卻迷迷糊糊挑選尿片作推銷產品，主持人Do姐鄭裕玲即時被嚇親：「邵初好危險！同佢Shopping好易傾家蕩產，佢咩都啱嘅！」

男子組方面，以見習主播阮兆祥最受商家歡迎，不停有人大叫讚他靚仔，祥仔開心謂：「好似開演唱會咁，好開心！」期間祥仔吃貨上身，不停大歎美食。不過首集揚言要搣甩爛Gag的他最終還是「Gag性難移」：「男人食海參，都唔知係咪海底針？」

未知是否受祥仔影響，另一見習主播劉頌鵬吃完火龍果亦搞爛Gag爆金句謂：「做人要『屙』The best！」至於游莨維（一蚊Joe）則以《東張西望》主持身份作優勢，力爭商家信任。

▲ 《東張西望》主持身份成「一蚊Joe」優勢。

分男女子組比賽

今晚（12月29日）播出的第3集，製作組便準備了兩大遊戲集中考驗一眾見習主播的記憶力，並分開男、女子組進行比賽，看看哪一組擁有最強腦容量。

由於製作組相當蠱惑，所有問題設計極為刁鑽，眾見習主播即使背晒書、做足功課仍答不出正確答案。為爭勝，兩組可謂茅招盡出，不但有人「偷聽」，更有人與製作組「拗數」，場面既混亂又好笑。

結果兩組無一倖免要被罰飲檸檬汁及苦茶，眾人飲到面容扭曲，非常爆笑。

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