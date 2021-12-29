  • 20°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【識貨2】黃美棋憑可愛成賣點 劉頌鵬挑戰祥仔Gag王寶座

娛樂 14:32 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

黃美棋有好嘢食即時勁開心。

TVB真人競技綜藝Show《識貨2》在昨晚（12月28日）播出第2集，當中見習主播「和味棋」黃美棋自言對食相當有要求，歎靚和牛時起晒心心眼兼起勢點頭，即時進入「和牛棋」Mode曬可愛。

至於同為見習主播的邵初則最為爆笑，曾自爆是購物狂、曾試過一日買足100件商品的她「零抵抗力」，反被商家「洗腦」兼狂嗌OK。

【識貨2】陳敏之打溫情牌先拔頭籌　阮兆祥自認烏龜留前鬥後

黃美棋以可愛做賣點。

阮兆祥「Gag性難移」

但沒有小朋友的邵初，最後卻迷迷糊糊挑選尿片作推銷產品，主持人Do姐鄭裕玲即時被嚇親：「邵初好危險！同佢Shopping好易傾家蕩產，佢咩都啱嘅！」

男子組方面，以見習主播阮兆祥最受商家歡迎，不停有人大叫讚他靚仔，祥仔開心謂：「好似開演唱會咁，好開心！」期間祥仔吃貨上身，不停大歎美食。不過首集揚言要搣甩爛Gag的他最終還是「Gag性難移」：「男人食海參，都唔知係咪海底針？」

未知是否受祥仔影響，另一見習主播劉頌鵬吃完火龍果亦搞爛Gag爆金句謂：「做人要『屙』The best！」至於游莨維（一蚊Joe）則以《東張西望》主持身份作優勢，力爭商家信任。

《東張西望》主持身份成「一蚊Joe」優勢。

分男女子組比賽

今晚（12月29日）播出的第3集，製作組便準備了兩大遊戲集中考驗一眾見習主播的記憶力，並分開男、女子組進行比賽，看看哪一組擁有最強腦容量。

由於製作組相當蠱惑，所有問題設計極為刁鑽，眾見習主播即使背晒書、做足功課仍答不出正確答案。為爭勝，兩組可謂茅招盡出，不但有人「偷聽」，更有人與製作組「拗數」，場面既混亂又好笑。

結果兩組無一倖免要被罰飲檸檬汁及苦茶，眾人飲到面容扭曲，非常爆笑。

最新影片推介：姚子羚專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

識貨 綜藝節目 黃美棋 邵初 鄭裕玲 阮兆祥 游莨維

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】
16:55 2021/12/28
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】