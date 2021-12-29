【狠父謀殺】未滿3歲小姊弟墮樓慘死「意外」　揭狠父為討好富二代小三策劃謀殺

▲ 狠父為討好富二代小三，把兩名子女推下樓。

內地重慶一對未滿3歲小姊弟，去年從15樓家中墮地身亡，背後竟是至親的謀殺。原來生父為討好「富二代」小三，居然狠心把孩子推落樓，偽裝成意外，生父更於孩子死亡時假惺惺地撞頭嚎哭。近日，當地法院公開宣判，以故意殺人罪，判處生父及小三死刑。

綜合內地媒體報道，事發於2020年11月2日下午，重慶市錦江華府小區內，2名分別2歲半及1歲半的小姊弟，從15樓家中墮地，被送院搶救後雙雙不治。孩子的父親張波身穿睡衣、拖鞋，坐在地上嚎啕大哭，甚至用頭撞牆，令人們一度以為這是一場意外。

孩子的母親陳美霖得悉噩耗後趕往醫院，張波聲稱，事發時自己正在睡覺，直至樓下有人叫喊才發現兩名孩子不見。不過，後來有友人向陳美霖轉述，張波告知事發時自己正在客廳吃飯，孩子則在睡房玩耍。

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狠父小三被揭謀殺

陳美霖質疑前夫自相矛盾的說法，而且她不解兩名孩子怎可能一起掉下去，他們的身高根本難以爬到窗戶高度，而且窗戶很難打開，即使成人也要費力氣，孩子之前也沒有類似的行為。

直至事發1個多月後，陳美霖接到警方通知，兩名孩子是遭張波及其婚內出軌女友葉誠塵合謀殺害。根據起訴書，張波在2019年隱瞞自己已婚有兩孩的身份，追求網友葉誠塵，據悉，葉誠塵是富二代，父母在當地經營一間食品廠，她在公司內擔任財務工作。

兩人發生不正當關係後，張波不顧小兒子只有3個月大，就向妻子提出離婚。直至2020年2月，張波與陳美霖協議離婚，雙方約定女兒由陳美霖撫養，兒子在6歲前則由張波撫養。

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小三以分手威脅殺人

然而，葉誠塵多次表示，自己和家人不能接受她與有孩子的人結婚，並以分手作威脅，多次要求及催促張波執行殺人計劃。張波先以買衣服為由，前後3次把大女接到家中，然而頭兩次都因為前妻及自己母親在家而沒得手，直至最後一次，他趁前妻及張波母親出門時，把正在睡房玩耍的兩名孩子雙腿抱住，從窗戶中拋出，偽裝成墮樓意外。

重慶第五中級人民法院在2021年12月28日進行一審判決，法院指，張波及葉誠塵故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，葉誠塵多次催促張波殺死兩名小孩，逼迫張波實施殺人行為，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為，與張波在共同犯罪中的地位、作用相當。因此，法院以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。

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責任編輯︰王明芳