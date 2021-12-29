【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資產6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力

▲ 國家安全處高級警司李桂華。（黃傑偉攝）

警務處國家安全處今日（29日）早上拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。據了解，被捕人士包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人（詳情即看【下一頁】）。

國家安全處高級警司李桂華表示，國安處今晨在全港多處，拘捕了7人涉嫌串謀發布煽動刊物罪，3男4女，34至73歲，包括編緝及時任董事，涉及一間本港的網絡媒體，被捕人對機構的編採及及公司策略擔任很重要的角色。行動中檢走多部電腦、電子器材、部分文件及50萬現金。同時，凍結了該網媒6,100萬資產，是國安處歷來破獲最大額的案件，發現大部分資金用隱密方式存入，相信是逃避執法機構調查來源。又質疑網站表明不收贊助及不收訂閱費，該公司為何資金充裕到可在英國開到分社，而該網媒以報道本地新聞為主，為何要開英國分社。

李桂華指，該網媒於2020年7月至2021年11月一直發布煽動性報導，目的是企圖引起憎恨或藐視香港政府、引起對香港司法的憎恨、引起香港居民間的不滿等。他舉例，有報導曾形容示威者「被失蹤」、「被侵犯」；報導一些不合其預期的法庭判決，形容法庭「隻手遮天」等，這些不符合事實的報導，是亳無事實根據的惡意指控。這些煽動性的文章，通常由一些被捕人士或所謂打國際線的逃犯以博客身份提供，有時亦會以獨家專訪等形式刊登。

警方會循該網媒的資金來源、英國分社的目的、是否涉及勾結外國勢力等方向去進行調查。李桂華指，部分被捕人士雖然已辭任董事職位，但他們仍然需要為其違法作為負上責任。

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記者：李榮忠