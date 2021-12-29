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【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資金6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力

社會 16:26 2021/12/29

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警方早上到立場新聞辦公室搜查。

警務處國家安全處今日（29日）早上拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。據了解，被捕人士包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人（詳情即看【下一頁】）。

國家安全處高級警司李桂華表示，國安處今晨在全港多處，拘捕了7人涉嫌串謀發布煽動刊物罪，涉及一間本港的網絡媒體，行動中檢走多部電腦及部分文件。同時，凍結了立場新聞6,100萬，是國安處歷來破獲最大額的案件。

李桂華指，立場新聞於2020年7月至2021年11月一直發布煽動性報導，他舉例，有報導曾形容示威者「被失蹤」、「被強姦」；報導一些不合其預期的法庭判決，形容法庭「隻手遮天」等，這些不符合事實的報導。

警方會循立場新聞的資金來源、英國分社的目的、是否涉及勾結外國勢力等方向去進行調查。李桂華指，部分被捕人士雖然已辭任董事職位，但他們仍然需要為其違法作為負上責任。

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記者：李榮忠

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