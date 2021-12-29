新議員下周一宣誓　新任主席下月10日選出

▲ 新一屆立法會議員將於下周一宣誓。（林宇翔攝）

新一屆立法會任期即將開始，第7屆立法會議員將會在下周一宣誓，至於立法會主席選舉，也會在首次會議前舉行，議員可在下周二前，提名主席候選人，到下月10日進行論壇及選舉。

宣誓儀式會在下周一上午11時舉行，由特首林鄭月娥監誓，儀式開始前會先奏唱國歌，是以往沒有的環節。而宣誓儀式會在立法會會議廳舉行，會議廳在較早前，已由展示區徽，改掛上國徽。

根據宣誓須知，宣誓人要遵守衣飾指引，必須穿商務服裝，倘穿了不合當服飾，或會被拒絕進行宣誓，而不會重新安排宣誓，不恰當服飾包括展示政治化標誌、口號或標語的衣物等。

▲ （立法會文件）

另外，議員的宣誓次序也已訂好，按連續擔任議員的時間而定，自2000年已擔任議員的自由黨張宇人，將會是首名宣誓的議員，之後有經民聯林健鋒及梁君彥、民建聯李慧琼及陳克勤。

至於立法會主席的選舉工作，議員要在下周二或以前，將提名表格交回秘書處，而選舉主席的特別論壇及選舉，就會在1月10日早上進行。

獲提名參選立法會主席的議員，要在提名表格上簽署，以示接受提名，表格要有1名提名人，以及至少3名附議人。

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