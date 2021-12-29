【扶弱基金】新一輪攜手扶弱基金今起接受申請　社署繼續提升資助上限5成

▲ 新一輪攜手扶弱基金今起接受申請，社署繼續提升資助上限5成。（資料圖片）

社署今日（29日）起接受攜手扶弱基金恆常部分第15輪申請，同時亦展開基金課餘學習及支援項目專款第８輪申請，署方因應近期經濟下滑對弱勢社群的影響，繼續過往兩年提升基金資助上限5成的做法。

攜手扶弱基金於2005年設立，政府至今已注資共12億元，當中8億元用作基金恆常部分，扶助弱勢社群，而其餘4億元用作專款部分。專款於2015年推展以來，透過民商官學四方合作，為基層家庭的中小學生推行更多課餘學習及支援項目，協助他們全人發展。

署方因應近期經濟下滑及其對弱勢社群的影響，社署繼續過往兩年提升基金資助上限5成的做法，即每個恆常項目的基金資助上限由港幣200萬元提升至300萬元，及每個專款項目的基金資助上限由港幣300萬元提升至450萬。此外，為了讓機構及學校可分階段推行多項計劃，恆常部分及專款部分的申請均會分兩階段截止，它們的第二階段截止日期同為2022年10月31日。

至今基金透過過往14輪恆常部分的撥款申請，批出逾5.2億元配對資金，予214間非政府福利機構，與1,700多間商業機構，為逾百萬名弱勢人士，提供1,076項社會福利計劃。專款部分首7輪申請亦批逾2.8億元，推行436個課餘學習及支援項目，而參與項目的商業機構超過400間，惠及超過13萬名中小學生。

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責任編輯：李榮忠