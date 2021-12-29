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【外防輸入】今起機組人員返港首3天須於酒店檢疫　回港後21日需避免前往人多地方

社會 15:41 2021/12/29

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今起機組人員返港首3天須於酒店檢疫，回港後21日需避免前往人多地方（資料圖片）

近期屢有豁免酒店檢疫的機組人員確診，昨再多3名國泰機組人員確診及初步確診疑染Omicron，其中2人更違反國泰指引聚餐。運屋局表示已要求有關航空公司進行調查、提交報告及嚴肅跟進，亦已再次敦促航空公司必須採取切實可行並有效的措施，確保旗下機組人員嚴格遵守防疫安排下的相關規定。局方亦宣布，今起機組人員返港首3天必須入住檢疫酒店，及每天接受快速檢測直至他們返港後的第7天。

運屋局表示，由今（29日）起，所有曾在海外地區或台灣逗留、而目前需要於家居接受醫學監察的駐港貨機機組人員，在返港後必須入住指定檢疫酒店，直至取得第三天的核酸檢測陰性結果。他們在離開指定檢疫酒店後，在港期間，必須繼續每天接受快速檢測直至他們返港後的第7天，並在21天的醫學監察期間接受多次的定期核酸檢測，以持續監察他們的健康狀況。

局方強調，他們在回港首21天醫學監察期間，亦需要避免不必要的社交接觸及避免前往人多擠逼的地方，期望透過上述的措施進一步管理風險，同時維持往來香港的空運服務和必需品的供應。

港府強調，即使在疫情持續的情況下，社會對航空貨運服務的需求仍然非常殷切，而航空貨運服務對市民日常生活必需品、個人防護裝備、藥物和疫苗等入口香港的運輸至關重要。香港在疫情下繼續擔當國際空運樞紐，將內地及世界各地的市場和供應鏈連繫起來。香港國際機場在2020年處理的貨運總量達450萬公噸，總值35,000億元，佔香港外貿總值約43%。政府有必要確保往來香港的必要航空貨運服務不受影響，讓本港經濟得以正常運作。

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記者：鄧凱文

 

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