【生命鬥士】韓國30歲美少女網紅勇抗癌魔　病逝半年相戀6年痴情男友近況曝光

▲ 女友不敵癌廚病逝半年，相戀6年痴情男友仍忘不了愛人。

南韓知名美妝兼抗癌Youtuber새벽於2019年公開自己患上末期淋巴癌，一直以來積極抗癌，甚至勇敢公開剃光頭片段，其開朗的模樣為病友帶來正能量。惟새벽最後於今年5月離世，終年30歲。支持새벽努力抗病的力量，正正是她的男友MINGUN，如今愛人離世半年，痴情男友MINGUN仍走不出傷痛，寫下千字文剖白對女友的思念，並上載一後影片分享自己生活近況，雖然影片平平淡淡，但令一眾網民都感到心痛。

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새벽自2019年3月時被診斷患上末期淋巴癌，雖然中間幾次傳出疑似抗癌成功的消息，但她表示體內的癌細胞太強大了，情況並沒有想像中樂觀。又透露醫生告知，目前市面上的抗癌藥已無法治療體內的癌細胞。其Youtube頻道最後更新的一條影片，是上載於她離世前1個月，片中亦有提及她得到一個壞消息，令她崩潰了2、3日，不過她馬上振作起來，樂觀面對生活。

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새벽曾表示，自從知道自己得了癌症，每日都像活在地獄中。幸好有窩心男友，每日陪伴她抗癌、逗她開心，不離不棄。她又曾勇敢地公開剃髮過程。由於接受化療導致她嚴重脫髮，只要輕輕抓一抓頭皮，秀髮就一梳梳掉落，每次照鏡時看到頭髮一天比一天少，心裡十分難過，天天流淚。剃髮影片中，最初她還能看著鏡微笑，但中途見到自己將近禿頭時，還是忍不住眼淚哭了。

更令人感動的是，男友對她的愛與關心。當男友知道她光頭後，馬上買了一頂白色帽子給她。起初새벽擔心男友見到她光頭的樣子會感到害怕，結果男友給她一個情深擁抱，並對她說，「很可愛！你是最可愛的！」兩人情深一吻，男友的鼓勵與支持，令새벽在抗癌過程中得到力量。

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男友在抗癌路上一直默默守護

事實上，在새벽抗癌路上一直都依靠男友MINGUN的支持和鼓勵。曾有一次새벽公開表示想放棄治療，男友聽見後立即哭崩，邊哭邊求女友繼續治療，令她非常感動，更坦言男友一直守護自己身邊，是自己治療的最大動力。

在女友離世後MINGUN悲痛不已，他在IG寫下千字文悼念一生最愛，字裡行間充分流露不捨之情。他憶述：

生病之後你有天對我說：「OPPA，你和我交往之後，好像變得很不幸。」我當時回答：「能遇見你，已經是十分幸運的事！」

又在信中稱希望可再見女友一面：

在我因思念而累透的晚上，希望你能到我夢裡來，告訴我你的近況，這樣我才不會動搖，堅定地熬過這個難關。

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至今女友已離世半年，但MINGUN仍然沒有忘記愛人，近日上載了一段生活影片，從影片中可見他每日會在筆記簿寫下要做的事，再一邊煲劇一個人吃早餐。平日亦會運動，然後又會帶著與女友生前一起養的愛貓出門散步。

雖然每日都很充實，但當一個人靜下來時，思念仍會湧上心頭。MINGUN會獨自與愛貓在家中玩耍，雖然手撫摸著愛貓，但他仍會失神地、默默地抬頭望向遠方，似乎在思念往日與女友相處的一點一滴。雖然새벽已離開，但相信會一直在MINGUN心中活下去。

責任編輯：羅嘉欣