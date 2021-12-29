【開心速遞】蓮輝CP終於修成正果　龍力蓮許家傑分享「新婚」生活

TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》內「蓮輝CP」與「龔水CP」終於拉埋天窗，《愛·回家之開心速遞》劇組亦十分重視此事，之前不斷鋪排劇情外，更一連3集講這兩對CP的婚禮。在昨晚（12月28日）的《愛·回家之開心速遞》，劇情終於講到婚禮結束，兩對CP踏入人生新一頁。

當中林淑敏飾演的「大小姐」龍力蓮與許家傑飾演的「送水輝」宋瑞輝，更是一段要打破身份階級障礙的愛情故事，兩個角色由邂逅到發展至情侶都引起觀眾話題。現在大小姐與送水輝拉埋天窗，林淑敏與許家傑接受TOPick訪問講「新婚」感受。

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打破階級障礙

許家傑形容「蓮輝CP」很童話：「由『癩蛤蟆想吃天鵝肉』的故事，慢慢逐漸去奮鬥，每次的堅持，去把二人的距離拉近。只要兩個人喜歡對方，是可以鐵柱磨成針，只要有恆心，所以是個好勵志的故事。」

至於林淑敏用神奇來形容：「其實我們發生的故事在香港甚至乎華人社會也會發生，高攀、克服自卑、如何與地位不相稱的人相愛。」

她進一步指：「因為傳統也會說『竹門對竹門、木門對木門』，但很多時華人社會有一部份人也是女方家庭比較富有，男方就是比較平凡，甚至現時香港很多女強人，女生相對比較凶悍，男生未有太多話事權，其實也是反映現實社會，劇集就當然戲劇手法重一點，但也反映時事、社會狀況。」

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林淑敏稱在現實有聽過類似經歷：「有位同學的家境富裕，家人是從事食品貿易。她結識了一位任職政府工的男生，我見證女生的父母由不喜歡到買樓予二人結婚，當時我出席婚宴也看到該對父母很高姿態、搶咪講說話，而後來我看到該位同學產子，兩小口一起經營家庭，那份不平等也已經消失。」

她感受到這情況在香港很典型 : 「如果可以在戲劇中反映，其實會有很深共鳴。」林淑敏補充 : 「我很喜歡大小姐與送水輝這段關係，或者有人會覺得有錢女與窮小子交往是離地的事，但其實並不是，或者十對人當中有兩、三對也是，畢竟女人在香港的地位實在太高。」

而「蓮輝CP」大受歡迎，許家傑坦言很開心：「希望可以繼續製造歡樂給大家，在每晚半小時內給大家更多正能量。」

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蓮輝CP婚後生活

究竟大小姐送水輝由男女朋友成夫妻，二人會有何轉變？許家傑估計送水輝會變得調皮一點：「之前比較斯文、溫柔，可能婚後的態度會不一樣。自己亦都想表現返兩個人婚後的現實情況，我都好期待。」

由「龍小姐」成為「宋太」的林淑敏則說：「有一集要人稱呼我做宋太，那集是說我的心態由龍小姐變成宋太，是很好玩的，就是一直成長而心態有轉變，有家庭後又會怎樣呢 ? 」

她估計一向重視親情的大小姐，婚後事事會以家庭為先：「雖然大小姐跟送水輝沒有BB，但劇本一早賦予了Philip仔這角色，是很完整的一家三口，女人就是這樣，有丈夫有兒子時，會以家庭為先。」

▲ （取自IG）

家庭事業取平衡

林淑敏並直言期待往後編劇撰寫大小姐婚後心態，想看看大小姐如何於家庭和事業取一個平衡。

至於現實中也是人妻的林淑敏稱：「本身跟丈夫就生活簡單，我沒有負擔和太大責任，自由自在做自己喜愛的事，只要對方支持便可，有了朋友就是另一回事，我很期待大小姐變成怪獸家長，要小朋友力臻完美的壓力，的確是現今父母會給予子女，我很希望可以帶出來，可以讓家長有很深的共嗚。」

記者：梁樂欣