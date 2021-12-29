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【創新科技】創科實習計劃吸逾2,500名大學生參與　97%參加者考慮將來投身創科工作

社會 15:54 2021/12/29

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創新科技署於今年暑假推出「創科實習計劃」。（創新科技署網站影片截圖）

創新科技署於今年暑假推出「創科實習計劃」，讓學生體驗創科工作，今年計劃吸引逾2,500名大學生及1,300多間公司或機構參與，計劃後進行的問卷調查結果顯示，逾9成參與的大學生認同計劃令他們對創科業界有更深入的認識；極大部分僱主滿意實習同學表現。

創新科技署發言人今日（29日）表示，根據參與計劃的大學所進行的2,475份問卷調查，97%參與學生考慮將來投身創科工作。99%參與僱主滿意實習同學的表現，將繼續參與計劃。

參與計劃公司大多為中小企或初創企業，來自各行各業，其中46%為資訊科技公司；其餘有生物科技、電氣及電子工程、金融業和建造業等。

參與計劃的大學就表示，計劃有助僱主提供更多與創科相關的實習職位，讓學生在職場應用STEM知識，同時及早了解創科業界的文化和工作環境，有見於計劃的熱烈反應及成效，大部分參與的大學於今年寒假繼續推行計劃。

「創科實習計劃」於2020年夏季首度推出，旨在鼓勵學生體驗創科工作，及早培養他們日後投身創科事業的興趣。計劃為修讀STEM課程的大學生提供不少於連續4個星期的實習機會，以及每月10,500元津貼，最長為每學年三個月。

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責任編輯：黃悅晴

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