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【神婆預言】盲眼神婆預言2022年出現更猛致命病毒　澳洲亞洲多國面臨水患水荒

健康 17:32 2021/12/29

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盲眼神婆曾預言會出現另一種更厲害的傳染病， 而且全球多國面臨水患，有的則鬧水荒。

保加利亞已故失明靈媒萬加（Baba Vanga）又稱「盲眼神婆」，留下的警世預言準確度高達85%，她更預言到5079年發生的事。至於2022年，萬加曾預言會出現另一種更厲害的傳染病，而且全球多國面臨水患，有的則鬧水荒，天災接踵而來。

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預言2022年發生的大事

綜合外媒報道，萬加預測，2022年將會出現一場來自西伯利亞、處於冷凍狀態的病毒，並會因氣候變化而解凍。除了致命病毒，她更預言會發生以下事情：澳洲及幾個亞洲國家將遭受猛烈的洪水侵襲；多個城市面臨食水短缺危機；有外星人發送一顆小行星侵襲地球，並俘虜人類；印度氣溫飆升到50°C，蝗蟲會襲擊莊稼和農田，引發大飢荒等。

預言2020年全球爆發肺炎

「盲眼神婆」萬加於1996年因病離世，離世前她曾預言2020年全球爆發肺炎、特朗普患怪病等，這些事均應驗了。她3歲喪母，童年獨自生活直到父親從戰場回來，直到12歲突然被一場沙塵暴吹走，事後在兩公里外被找回，但同時亦因此失明。自此她經常夢見奇怪的事情，後來夢境愈來愈強烈，整合後更成為現今人們所理解的預言。

雖然她已離世24年，但其預言仍備受矚目。這些年來，萬加預言的多件事情也應驗了，包括911事件、2004年金融海嘯、南亞大海嘯及伊斯蘭國ISIS的崛起。至於2020年的大事，她曾預言美國第45任總統將「患一種神秘疾病，令他失聰，並引致腦創傷。」去年，特朗普確診感染新冠肺炎，而她的預言算是應驗了。

一名萬加的追隨者Neshka Stefanova Robeva表示，曾於1996年、萬加死前往探望。當時萬加口中不停說著「corona」、「The corona will be all over us」等字句。Neshka並不知道萬加想表達什麼，由於corona在保加利亞語中是「監護」的意思，她本以為是與俄羅斯有關的預言。直到新冠肺炎在全球擴散並命名為「Coronavirus」，Neshka才聯想到是一個隨口的預言，意指「冠狀病毒將籠罩我們」。

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責任編輯：羅嘉欣

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