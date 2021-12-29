【自卑女兒】名校女兒見同學住豪宅要求搬屋　爸爸拒絕：不停比拼只會害了她

▲ 直資名校女兒見同學住豪宅，要求父母搬屋。

媽媽，我們搬屋好嗎？」好友D太的女兒問她。

「為何你有這個想法？」

「Jessie的屋子很大，有四間房三個廁所；Pandora的家有花園，她常常邀請同學回家燒烤玩耍；Ryan的書房向着無敵大海，晚上他在書房的露台用望遠鏡觀星，真是太正了！」

「女，我們一家只得三口，需要四個房間三個廁所嗎？香港有花園或露台向海的住宅單位，你知道售價多少嗎？」

晚上D太跟丈夫提及女兒要求搬屋一事。「你千方百計令孩子入讀這間直資名校，她的同學們多數非富則貴，當然有所比較。」其夫道。

「在名校讀書，結下的人脈對女兒將來的事業大有用途，那張畢業證書也是一個保證，這點你也同意呀！窮養兒子富養女，不如我們省吃儉用，換一間大一點的屋，免得女兒在同學間抬不起頭。」

「男孩子要想成材，便要窮養捱苦，為何女孩子卻不用捱苦錘煉，一嘗生活的艱難？作爸爸的當然不希望女兒吃苦，但世事難料，如果金錢觀念不正確、不懂珍惜，以為所有的享受都是理所當然，一直跟身邊的朋友不停比拼追求優越的物質生活，只會害了她。適度窮養孩子，在生活的磨礪下，她的心智才會更強壯更健康。」

我認識一位單親媽媽，她堅持女孩應該富養，從小就刻意培養女兒的審美眼光，安排她上儀態班和各類音藝課程，務求令小小年紀的孩子散發如名媛的優雅風範。

家長在選擇教養方式前，宜計算窮養和富養的利弊，量力而為。栽培孩子有自信心不難，最重要是確保他們有生活的自立能力，不要一生成為父母或社會的寄生蟲。

原文刊於《經濟日報》收費專欄「雲海漫遊」，原題為「想搬屋的女兒」。

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責任編輯：王明芳