【新冠肺炎】陳肇始：本周初逾9成輸入個案涉Omicron　有需要時會加強社交距離、檢疫等措施

▲ 食衞局局長陳肇始今日（29日）視察竹篙灣檢疫中心。（政府新聞處）

變種新冠病毒Omicron持續威脅本港，食衞局局長陳肇始今日（29日）視察竹篙灣檢疫中心，了解單位數目、最新入住率、如何安排合適單位予不同需要的入住人士，以及提升清潔效率以加快單位的流轉速度等，她表示在12月26及27日確診個案中，有超過9成涉及Omicron變種病毒，鑑於Omicron變異病毒株來勢洶洶，有需要時會迅速啓動各項應變措施，包括在檢測、檢疫、隔離、治療、社交距離等。

陳肇始今視察竹篙灣檢疫中心，表示知悉近日入住該中心的抵港人士和確診人士的密切接觸者的人數已有所增加，令該中心的工作較為繁忙，感謝在中心工作的人員，並聽取了民安隊和衞生署同事匯報該中心現時運作情況，包括單位數目、最新入住率、如何安排合適單位予不同需要的入住人士，以及提升清潔效率以加快單位的流轉速度等。

她上周四（23日）已與食物及衞生局、衞生署和醫管局召開會議，為可能出現的第5波疫情商討應變工作，以便有需要時，可迅速啓動各項應變措施，包括在檢測、檢疫、隔離、治療、社交距離等方面的措施均會即時加強。她強調，當局正不斷檢視及調整防控措施和策略，務求做好「外防輸入、內防反彈」，並繼續以「動態清零」為目標。

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記者：黃穎津