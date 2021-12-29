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【涉盜公款】涉偷彩明苑法團近5000萬公款　物管經理還押明年4月再訊

社會 16:40 2021/12/29

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物管經理涉偷彩明苑法團近5000萬公款，還押明年4月再訊。（資料圖片）

將軍澳彩明苑業主立案法團早前疑遭物業管理公司經理虧空公款近5,000萬元，涉案經理早前被控1項盜竊罪，案件今（29日）於觀塘裁判法院再訊。控方申請將案件押後至2022年4月13日，以待警方進一步調查及索取法律意見，其間被告需繼續還押。
 
涉案被告黃偉龍（48歲），報稱任職物業經理，他被控1項盜竊罪，控罪指被告於2010年至2020年期間，在香港某地方偷竊港幣逾4,979萬元，而上述為彩明苑業主立案法團的財產。
 
案件今再提訊時，被告暫時毋須答辯，控方申請將案件押後3個半月，以待警方作進一步調查。控方指由於控罪涵蓋時段長達10年，因此警方需時索取銀行文件，警方隨後將會索取法律意見。

辯方則沒有反對押後，亦沒有保釋申請，案件押後至2022年4月13日再訊，其間被告需繼續還押。

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記者：楊詠渝

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