【新冠疫苗】衞生署上周接43宗打針後出現異常事件　再多1人離世前14日內曾打疫苗

▲ 衞生署上周接43宗打針後出現異常事件，當中沒有死亡個案或青少年現心肌炎（梁偉榮攝）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（29日）公布，最新疫苗接種監測更新，上周共接獲43宗（註）涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，再多1人離世前14日內曾打疫苗，另沒有接獲涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告。

截至12月26日晚上8時，本港市民合共接種了約984萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的市民約486萬名，佔全港12歲或以上人口的72.1%。衞生署共接獲6,595宗異常事件報告（佔疫苗接種總劑量的0.07%）。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯；翻查紀錄，數字較上周公布上升一宗。TOPick正向衞生署查詢個案詳情。



截至12月26日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結35宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為14宗個案與疫苗接種沒有關聯，三宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，11月29日至12月26日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有138.3宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每十萬人有9.0宗，整體死亡率與過去三年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每十萬人有6.8宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每十萬人有0.7宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每十萬人有27.5宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每十萬人有12.0宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

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記者：鄧凱文