【Disney+】最強賞金獵人身世揭曉　《波巴費特之書》重現《星戰》神髓

▲ 波巴費特由當初的壞蛋變成有血有肉。

最先在《星球大戰：帝國反擊戰》中初登大銀幕的神秘賞金獵人波巴費特（Boba Fett），猶如西部電影裡的獨行槍手，雖只有四句對白和六分鐘多的出場時間，卻旋即成為星球大戰世界其中最受歡迎的角色。

將於Disney+ 首播的《波巴費特之書》（The Book of Boba Fett），便是以此人物為主角的《星戰》系列劇集，亦延續《曼達洛人》的劇情。

五大必睇原因

1.星級《星球大戰》班底打造

《波巴費特之書》由泰慕華莫里遜（Temuera Morrison）和溫明娜（Ming Na Wen）主演，製作單位表示鬼才導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez，《罪惡城2：蛇蠍情人》、《銃夢：戰鬥天使》）將會執導劇集其中三集，並由《星球大戰：曼達洛人》超強製作單位包括莊法來奧 （Jon Favreau）、戴夫費羅尼 （Dave Filoni）、Kathleen Kennedy繼續擔任執行監製。這屬於傳奇角色–賞金獵人波巴費特的劇集，必定能展現出星球大戰浩瀚世界觀的冒險故事。

▲ 波巴費特的拍檔尚德（Fennec Shand）備受讚賞。

2.了解傳奇賞金獵人最佳切入點

相信不少觀眾也想知：「若本身不是星球大戰粉絲也可以欣賞《波巴費特的書》嗎？」答案是：「一．定．可．以！」

當年，賞金獵人波巴費特的出現，也未有任何背景故事，當角色設定和戲服盔甲製作完成後，連《帝國反擊戰》還未上映，他就率先全副武裝與黑武士參加美國民間「星球大戰活動」的巡遊，更於電視特備節目《星球大戰：聖誕特別篇》卡通裡現身，大家對這角色亦一無所知。但星球大戰之父佐治魯卡斯說：「觀眾肯定喜歡這反派！」

3. 更多驚人發展的「話題」劇集

《曼達洛人》「第5章：槍手」末段，有一神秘身影接近接近受了重傷的尚德… 當時觀眾已率先興奮，猜想這掛披肩、鞋跟有馬刺的神秘人會否就是波巴費特。

直至「第14章：不幸」時，還未奪回盔甲的波巴費特和尚德這二人組正式現身；到「第16章：營救」片尾彩蛋見到他兩人到達塔圖因荒漠渣巴的宮殿，驚天計劃似如箭在弦。

今次《波巴費特之書》劇集會帶來更多話題：波巴費特和尚德如何揚名立萬？故事有否更突破性驚人發展？《曼達洛人》有路克天行者出現，《波巴費特之書》會否有更多星戰經典角色驚喜現身？

▲ 《波巴費特之書》延續《星戰》神膸。

4.重現《星球大戰》電影製作風骨

作為重金製作，今次《波巴費特之書》製作同樣高質，不論台前幕後、特效配樂、畫面質感和一切細節絕對可跟電影比媲美–繼續以實體化妝及特效呈現這那些令不同年代《星球大戰》觀眾神往的復古科幻世界。今回重點落在波巴費特和尚德打算揚名立萬的故事，又怎少得緊張刺激的動作場面。

5.《黑豹》金像配樂家再披甲上陣

若喜歡《星球大戰：曼達洛人》劇集或MCU第三階段《黑豹》（Black Panther）電影裡面以木笛、陶笛及部族敲擊樂器演繹出強烈西部電影風格，或瓦干達（Wakanda）這神隱秘境的科技和民族風骨，《波巴費特之書》的配樂繼續由憑著《黑豹》奪得奧斯卡金像獎最佳電影原創配樂的瑞典配樂家Ludwig Göransson負責，盡情顯露這新世代配樂家的才華！

波巴費特出現的由來

1977年，《星球大戰》（後稱 Star Wars Episode IV : A New Hope）電影出現，大受歡迎，正當製作團隊為續集《星球大戰：帝國反擊戰》（後稱Star Wars Episode V : The Empire Strikes Back）籌備和設計新角色時，星球大戰之父佐治魯卡斯原意打造一隊超級白兵，但當設計都定好連盔甲的試作樣品都完成後，卻發現礙於製作成本所限未能如當初構想製造百人軍團，於是這個「帝國升級白兵」計劃，就演變成新角色賞金獵人波巴費特（Boba Fett）。

▲ 《波巴費特之書》

但波巴費特的「現身」卻遠早於《帝國反擊戰》面世。波巴費特最早於1978年，當時佐治魯卡斯居住的美國聖安塞爾寞馬林郡當地的星戰巡友活動上全副武裝與黑武士亮相，繼而於一個月後再在電視特備節目《星球大戰：聖誕特別篇》卡通裡現身。當時大家對這角色一無所知，但佐治魯卡斯卻充滿信心地說：「觀眾肯定喜歡這反派！」其後，波巴費特正式於《帝國反擊戰》中登場。

多年來，穿過波巴費特盔甲作主要幕前演出的分別有：杜維恩鄧姆漢（Duwayne Dunham），他當年是《星球大戰》剪接組一員，首次試裝和巡遊時由他穿波巴費特的盔甲；謝洛美布洛克（Jeremy Bulloch 1945-2020），他在《帝國反擊戰》和《武士復仇》中演出波巴費特；最近期是泰慕華莫里遜（Temuera Morrison），他曾於《星球大戰：複製人侵略》飾演波巴費特之父詹戈費特Jango Fett，現於《星球大戰：曼達洛人》和《波巴費特之書》裡飾演波巴費特。

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