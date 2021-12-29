【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小

▲ 一名出身中產家庭的女生升讀直資中學後，發覺同學的家底均非常雄厚，令她感覺很渺小。

直資學校近年大受歡迎，吸引不少有經濟能力的家長安排子女入讀。近日有就讀直資中學的女生在網上大呻，同學的家底非常雄厚，自己生於中上階層家庭，也不及同學的家境富裕，有人返學穿全身名牌CHANEL，有同學更家住值7,000萬元的複式單位，令她感覺自己很渺小。

該名就讀直資中學的女生在IG專頁「名校Secrets」匿名投稿，她介紹自己生於中上階層家庭，之前就讀一間傳統小學，同學大多來自基層，故顯得她特別有錢。當同學到訪她住所樓下的會所時，會感到大開眼界，所以她一直對自己的家庭環境感到滿足。

之後女生升中入讀一間直資學校，同學們的家庭背景皆富貴得多，「我對我眼前嘅同學住嘅地方，用嘅嘢，食嘅嘢都充滿驚訝嘅眼神！」她表示自己居住私人樓，只有三房，有一位同學與她住同一幢樓，可是同學所住的單位卻高級得多。

佢住複式單位，係複式單位啊！我查過嗰間複式單位，要7千萬……突然覺得自己好渺小。

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而同學們又喜歡穿名牌打扮，「之前有便服日，有一個女仔佢成身都差唔多係channel（編按︰CHANEL）……」同學連吃午餐都較疏爽，「我嗰級有一班男仔，每日午餐都會配一杯嘢飲，學校啲飯都$30啦，嘢飲要$10，$40啦大佬！」

同學家住九龍城大宅購物闊綽

女生記得就讀Grade 8時（相等於中二），有一個同學在家舉行生日派對，她應邀出席，驚見同學的住所非常寬敞，「佢間屋大到我OMG咗……仲要喺九龍城區。」而這位同學購物時也出手闊綽，她憶述去迪士尼遊玩時見到的情景，令她再次感到自己很渺小。

我記得我同呢個同學去過迪士尼玩，佢狂買福袋，用咗$1,000去買福袋同公仔，oh my gosh再次覺得自己好渺小。我唔係喺度曬自己間學校啲人有幾有錢……只係我發覺原來有錢人真係好多……自己真係好渺小，可能我未見識過世界sorry！！

帖文吸引大批網民留言，很多人認為並不出奇，「一山還有一山高啫，真正有錢仔係唔會睇得出」；有人呼籲女生要知足，「何必事事同人比」，而且有錢的只是同學的父母，不如靠自己努力致富。

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責任編輯︰王明芳