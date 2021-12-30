【求職奇遇】名校碩士見工8次全失敗　遇好心面試官點醒立即獲聘

▲ 台灣一位名校碩士見工8次全失敗，面試官點醒立即獲聘用。

搵工有技巧，不是學歷高就容易搵工。台灣有位名校碩士生轉工，他自問要求薪金不高，難理解何以面試了多達8間公司全沒消息。在第9間見工之後，面試官跟他傾偈，發現一直犯了大問題，他被點醒之後見其他工即獲聘。

名校碩士搵工多次失敗

雖然對於專業工種，學歷高、讀書成績表亮麗有優勢，但不少HR或上司更重視其他因素，可能就是一句話便大大扣分。台灣一名網民近日在網上討論區「PTT」發帖分享搵工經歷，他大學畢業時正值金融海嘯難找工，他選擇進修一些繪圖軟件技能，之後報考研究所，順利在名牌學府國立清華大學碩士畢業，之後工作3年，在今年4月初離職。

事主在5月底開始寄履歷表，在約1個月內面試8間公司，當中有小規模公司，他自問要求的薪金沒有很高，但全部都沒有下文，不知道當中問題，開始自我懷疑。直到他見了第9間公司，面試官道中他不獲聘的原因，

該主管後來面試完開始跟我閒聊，他問我面試幾家啦？離職原因都有提到這個？他就斬釘截鐵的說，如果你離職原因都有提到這個，那你現在應該一張offer都沒拿到！

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面試官點出不獲聘原因

好心的面試官點醒事主，直言他說的離職原因不是主管喜歡聽的，舉例教精事主，要講那些話才有機會獲聘。事主回想提及離開工作3年的公司的原因，有說起以下︰

有些長官就是腦袋比較迂腐，後來可能KPI調整項目，就開始搞一些不相關，如每個月要交專利報告等5份報告，都是一些垃圾事情，搞垃圾事情就根本沒空去做產品……然後要工程師去掃地、在地上刷樓梯……整個很垃圾。

批評前公司大扣分

事主大數前公司的問題，令面試時大大扣分，HR或上司會認為此名求職者放不下身段，會不好管理。如轉工原因改為想換工作領域、研發能量不足、工程師授權不足等都是可以的。

該主管表示，說我講得離職原因就是在批評前公司，批評前公司的，面試的怎會敢用你。

被點醒之後，事主見其他工，問及離職原因時就換了講法，他有感效果顯著，已獲聘了。他分享經歷及貼士，鼓勵求職中的網民，面試是「你演戲，他也演戲」，希望大家搵工勿氣餒。

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責任編輯︰王明芳