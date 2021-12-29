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讓海景議員辦公室予梁美芬　林健鋒：美人配美景

政治 17:07 2021/12/29

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林健鋒稱，梁美芬使用海景辦公室是美人配美景。（林曉君攝）

新一屆立法會全部90席都有競爭，原來除了議席，連立法會大樓的議員辦公室，都有得爭，因為經民聯石禮謙退下火綫，其海景辦公室也都懸空了，最終出現「美人配美景」的結果。

成功連任的議員毋需與新人競爭、可「原地安置」留在立法會大樓的辦公室，但有部份舊人都要搬遷，包括原在10樓的工聯會，因為立法會工程問題，要搬至8樓。

至於經民聯就有「內部互調」。據了解，石禮謙的海景房，吸引了兩名黨友林健鋒和梁美芬爭奪，最後由梁美芬成功入駐，聽聞是林健鋒展現君子風度，讓出房間。林健鋒今日就對傳流螢說，決定是「美人配美景」。

另外，今日下午，一眾候任議員在立法會彩排宣誓時，林健鋒預演時沒有舉起右手，不符宣誓規則，其後民建聯何俊賢就作出正確示範，立法會秘書長陳維安亦提醒，要舉起右手。

林健鋒之後舉手問陳維安，有無發覺他宣誓時沒有舉手，形容自己是「負面教材」，呼籲大家跟足規矩，會後亦稱，自己是故意沒舉右手讓陳維安捉錯。

而立法會主席梁君彥就特別提醒，宣誓時有三個詞一定不可以讀錯，包括「中華人民共和國」、「香港特別行政區」、「立法會」。

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撰文 : 傅流螢

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