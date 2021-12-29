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【法律援助】減少律師過份集中接法援案　法援局主席：絕對不存在濫批援助予司法覆核案件

社會 17:11 2021/12/29

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法律援助服務局主席梁永祥指，2019年社會運動相關的刑事案件提堂引起公眾對當中的法援案件的關注。（資料圖片）

政府早前提出《完善香港法律援助制度的建議措施》，當中包括刑事案件由法援署署長指派律師予受助人，以期減少律師過份集中接辦案件。法律援助服務局主席梁永祥在香港恒生大學傳播學院《恒傳感言》節目透露，相關改革的轉捩點在於2019年社會運動相關的刑事案件紛紛提堂，引起公眾對當中的法援案件的關注，故政府順應社會要求作出改革。他又認為，公眾對法援誤解多源於法援署依例不公開澄清案件所致，他已敦促署方改善相關的溝通和透明度。

梁永祥引述《刑事案件法律援助規則》指出，法援署署長擁有指派刑事案件法援案件律師的權力，而就刑事案件而言，法援申請人一直沒有選擇律師的權利，署方以往只是盡量滿足受助人提名律師的要求。他說，以往刑事案件不如現在的矚目，很少人留意，「事件（相關法援制度改革）的轉捩點在於2019年社會運動後，相關案件紛紛在2020年和2021年提堂，才令人留意到刑事法援案件經常由某幾名律師處理，故需順應社會要求作出改革 。」

面對有公眾批評法援署濫批援助予司法覆核案件，梁永祥反駁「絕對不存在濫批」，司法覆核案件並非有法援資助就可進行，還須司法接受理據才可進行。他又解釋，法例規定任何人不得透露案情，故署方一直採用廣義的詮釋，從不公開澄清個別事情及案件，才導致公眾的誤解。他已敦促法援署改善溝通和透明度，讓公眾多加了解法援制度。


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責任編輯：黃穎津
 

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