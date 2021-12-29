【創科研究】港大獲2,000萬捐款成立創科翼二期開幕　助推動跨學科研究應對重大挑戰

▲ 香港大學工程學院譚榮芬創科翼二期昨日（28日）舉行揭幕展覽。（港大提供）

香港大學譚榮芬創科翼二期昨日（28日）舉行開幕典禮，獲2,000萬元捐款用作基礎建設及初期營運費用，同時獲教育資助委員會1,000萬元研究配對補助金支持其研究活動，為港大工程學院新設施，校方稱將有助推動跨學科協作研究發展，供研究人員藉此平台進行交流和合作，共同應對重大挑戰，並為香港和全球社會帶來具影響力的研究成果。

譚榮芬伉儷於去年捐贈港幣1.2億元，支持成立譚榮芬創科翼一期和「譚榮芬創科基金」作為創科學院的營運經費，今次再捐贈2,000萬元用作創科翼二期基礎建設及初期營運費用。

創科翼二期位於邵逸夫樓地下，與創科翼一期互相連接；創科翼一期和創科學院在去年度開始運作，旨在提供創新教育予學生。校方表示，現時兩期創科翼和創科學院將共同提供一個更全面的創新教育研究平台，供不同範疇的研究人員以及修讀不同學科的本科生及研究生聚首一堂，為教育和科研這兩個領域作出重大具影響力的貢獻。

港大校長張翔致辭時表示，研究、創新和知識交流是港大成為世界領先大學的支柱，港大正在不斷發展，加強建立戰略研究夥伴協作關係，以及吸引世界頂尖科研及工程人才到來發展，隨著創科翼二期開幕，港大將有更好機會向大眾展示工程跨學科的研究成果。港大工程學院院長David Srolovitz則表示，院方願景是希望透過創科翼二期，製造更多學者與業界合作的機會。

工程學院將在創科翼二期舉辦多項研究活動和計劃，例如研究成果展覽和由教授及其研究生主講的每周研究講座等，除向大眾展示工程學院研究優勢和貢獻外，亦提供機會給對相關研究項目感興趣的學者和業內人士作更深入交流，有助促成合作研究機會和資助申請；創科翼二期亦將促進工程學院的前沿研究成果並擴展與全球學術界和工業界的研究網絡。

▲ 港大校長張翔（左）致送紀念品予捐款人譚麥美燕。（港大提供）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅