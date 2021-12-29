【國旗國徽法】教育局為逾20所學校加裝旗桿　設主題網站詳列升旗儀式注意事項

▲ 楊潤雄到聖公會李兆強小學探訪。（楊潤雄Facebook）（楊潤雄Facebook）

由明年開始，中小學包括特殊學校必須於每個上課日，以及元旦日、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）及國慶日（10月1日）升掛國旗；每周舉行一次升國旗儀式，以及於上述日子或其前或後的上課日舉行升國旗儀式，升國旗儀式中須奏唱國歌。教育局局長楊潤雄今日（29日）表示，當局自8月起陸續為20多所公營學校加裝旗桿。

楊潤雄表示，全港絕大部分學校已設有固定旗桿，但先前仍有少數學校尚未裝設旗桿，或設有旗桿但位置並不理想，有待改善。他說當局專事專辦，自8月起已陸續為20多所公營學校加裝旗桿。聖公會李兆強小學是受惠學校之一，已完成裝設3支旗桿。

楊潤雄說，國旗、國徽、國歌及區旗的學習內容一直藴含在本地中小學課程的不同科目，例如小學常識科、音樂科、中國歷史科、公民與社會發展科，以及德育、公民及國民教育等，相信升掛國旗及奏唱國歌的新安排，將有助把有關學習融入校園生活之中。他又說，升國旗儀式通過情境薰陶，提升學生的國家觀念及對國民身分的認同。

楊潤雄又提到，為協助學校準備有關升掛國旗安排，當局早前與香港升旗隊總會及香港青少年軍總會，為校長及教師舉辦了多場研討會，又為學校提供指引和學與教資源，包括設立「認識國旗、國徽、國歌及區旗」主題網頁，詳列國旗、國徽、國歌及區旗的簡介、升旗儀式和奏唱國歌示例、有關禮儀及須注意的事項、相關資料和參考網址。

他強調，教育不只是傳授知識，也是幫助學生建立身分和品格的過程，期望與各位校長及老師攜手培養學生成為有識見、負責任，並具國家觀念、香港情懷及國際視野的新一代。

▲ 楊潤雄到聖公會李兆強小學探訪。（楊潤雄Facebook）

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記者：黃悅晴