  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國旗國徽法】教育局為逾20所學校加裝旗桿　設主題網站詳列升旗儀式注意事項

社會 17:27 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

楊潤雄到聖公會李兆強小學探訪。（楊潤雄Facebook）（楊潤雄Facebook）

由明年開始，中小學包括特殊學校必須於每個上課日，以及元旦日、香港特別行政區成立紀念日（7月1日）及國慶日（10月1日）升掛國旗；每周舉行一次升國旗儀式，以及於上述日子或其前或後的上課日舉行升國旗儀式，升國旗儀式中須奏唱國歌。教育局局長楊潤雄今日（29日）表示，當局自8月起陸續為20多所公營學校加裝旗桿。

楊潤雄表示，全港絕大部分學校已設有固定旗桿，但先前仍有少數學校尚未裝設旗桿，或設有旗桿但位置並不理想，有待改善。他說當局專事專辦，自8月起已陸續為20多所公營學校加裝旗桿。聖公會李兆強小學是受惠學校之一，已完成裝設3支旗桿。

楊潤雄說，國旗、國徽、國歌及區旗的學習內容一直藴含在本地中小學課程的不同科目，例如小學常識科、音樂科、中國歷史科、公民與社會發展科，以及德育、公民及國民教育等，相信升掛國旗及奏唱國歌的新安排，將有助把有關學習融入校園生活之中。他又說，升國旗儀式通過情境薰陶，提升學生的國家觀念及對國民身分的認同。

楊潤雄又提到，為協助學校準備有關升掛國旗安排，當局早前與香港升旗隊總會及香港青少年軍總會，為校長及教師舉辦了多場研討會，又為學校提供指引和學與教資源，包括設立「認識國旗、國徽、國歌及區旗」主題網頁，詳列國旗、國徽、國歌及區旗的簡介、升旗儀式和奏唱國歌示例、有關禮儀及須注意的事項、相關資料和參考網址。

他強調，教育不只是傳授知識，也是幫助學生建立身分和品格的過程，期望與各位校長及老師攜手培養學生成為有識見、負責任，並具國家觀念、香港情懷及國際視野的新一代。

楊潤雄到聖公會李兆強小學探訪。（楊潤雄Facebook）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【創科研究】港大獲2,000萬捐款成立創科翼二期開幕　助推動跨學科研究應對重大挑戰
今日 17:13
【創科研究】港大獲2,000萬捐款成立創科翼二期開幕　助推動跨學科研究應對重大挑戰
【網媒停運】立場新聞宣布即時停止運作　並遣散所有員工
今日 16:22
【網媒停運】立場新聞宣布即時停止運作　並遣散所有員工
【創新科技】創科實習計劃吸逾2,500名大學生參與　97%參加者考慮將來投身創科工作
今日 15:54
【創新科技】創科實習計劃吸逾2,500名大學生參與　97%參加者考慮將來投身創科工作

你可能感興趣

【創科研究】港大獲2,000萬捐款成立創科翼二期開幕　助推動跨學科研究應對重大挑戰
今日 17:13
【創科研究】港大獲2,000萬捐款成立創科翼二期開幕　助推動跨學科研究應對重大挑戰
【網媒停運】立場新聞宣布即時停止運作　並遣散所有員工
今日 16:22
【網媒停運】立場新聞宣布即時停止運作　並遣散所有員工
【創新科技】創科實習計劃吸逾2,500名大學生參與　97%參加者考慮將來投身創科工作
今日 15:54
【創新科技】創科實習計劃吸逾2,500名大學生參與　97%參加者考慮將來投身創科工作
七一回歸 數學科 常識科 歷史科 公民與社會發展科 國民教育 國慶 聖公會李兆強小學 學校 國民教育

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】
16:55 2021/12/28
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】