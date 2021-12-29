【食用安全】無煲過溪水藏多種微生物　連登仔顯微鏡下放大見變形蟲

▲ 網民運用顯微鏡放大存活在溪水中的微生物，意外發現多種活躍微生物。

港人喜愛行山，途經小溪河川可能會用水洗手。「連登討論區」一名網民最近就運用顯微鏡，放大檢視存活在溪水中的微生物，結果意外發現多種活躍微生物，如變形蟲、草履蟲、棘尾蟲等。帖文引來不少網友留言，而發帖者則呼籲大眾不要飲用山水，或以山水洗手。

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有網民最近在「連登討論區」以《你有冇常識㗎，飲冇煲過嘅溪水。睇吓飲咗幾多微生物落肚》為題，開帖分享自己用顯微鏡檢視溪水微生物的結果。

網民先分享在水中找到一種微生物「變形蟲（Amoeba）」，表示只要是在來自郊區的水或者其他污水如泳池，都很大機會找到這種生物。

雖然他指出「變形蟲嘅種類成千上萬咁多，但大部分都唔會危害到人嘅健康」然而他也表示：「飲受污染嘅水都有感染少數致病變形蟲嘅風險，所以無清潔過嘅水最好都係唔好飲啦。」點擊睇下圖：

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而除了「變形蟲（Amoeba）」之外，他又表示在水中發現了大量「草履蟲（Paramecium）」以及「棘尾蟲（Stylonychia）」。同時，他再放大顯微鏡一些，發現許多不明細菌在游移。

他最後表示，雖然自己介紹的大部份都是無害原生生物，但不代表水中無致病的細菌及病毒，只是因器材所限而未能仔細觀察水中的細菌及病毒。因此，他亦呼籲：「山水好鬼污糟，咪飲咪用嚟洗手。」

帖文亦引來網民議論紛紛，點擊睇網友留言：

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責任編輯：羅嘉欣