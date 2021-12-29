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【幸福人妻】陳詩欣騷泳照慶生　婚後更有自信發展事業：為自己好好打氣【多圖】

娛樂 17:49 2021/12/29

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

陳詩欣踏入29歲。

曾主持《姊妹淘》、《學是學非》的TVB藝人陳詩欣（Eunice），在今年10月30日與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚成為幸福人妻。

當上靚太的她不時在IG上載照片分享生活點滴，上周她上載位處半山區的婚後新居照片，坐在窗台大騷長腿。

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人妻騷泳照展美好身段

今日（12月29日）是陳詩欣29歲生日，她更加大派福利，在個人社交平台上載兩張性感泳照，展示美好身段。結婚不久的她並寫道：

在我28歲的時候，做了一個大膽的決定
就是選擇了結婚，
為什麼我要用「大膽」來形容？
因為在娛樂圈這個行業，
28歲結婚算是早婚，
亦有人跟我說，看看周圍的例子，結婚其實亦代表放棄事業

    點擊圖片放大
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家庭成背後動力

然後她直言，當日決定是否結婚感猶豫：

坦白說曾經有一刻有被動搖的念頭
可是我告訴自己
我沒有做錯事，反而更是一件值得高興的事
身邊除了家人和朋友
我更有一個屬於自己的「家」
無時無刻在支撐著我
世界很大，不要抹煞任何可能性
更不要懷疑自己
我相信萬物互相吸引
美好的事物應該帶來更多機會
今天雖然我認識的還不夠多
世界每天在進步，我亦不能停下腳步

    點擊圖片放大
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然後，陳詩欣自勉地稱：

今天我終於踏入29歲，
提醒自己要好好把握青春
為自己好好打氣吧！

上載性感泳照的她最後更幽默地寫道：「#老公approved」

撰文 : TOPick柴犬出動

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