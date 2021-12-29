【瀕危物種】被走私的極度瀕危犁頭龜　獲安頓在英國切斯特動物園

▲ 被走私的極度瀕危犁頭龜，獲安頓在英國切斯特動物園。（香港嘉道理農場暨植物園提供）

香港嘉道理農場暨植物園照顧的一隻極度瀕危物種的犁頭龜，已於12月飛抵英國切斯特動物園的新家。這隻犁頭龜是由香港海關於香港國際機場充公，當時發現57隻屬兩種不同物種的陸龜，然後於2019年9月轉送往香港嘉道理農場野生動物拯救中心作短期照顧。

香港嘉道理農場團隊，在2019年接收龜隻時，牠已失去左前腿，亦沒有左後腿的爪，團隊為牠安裝了三個支撐滾輪在其龜甲下方，以助平衡和行走。團隊照顧了犁頭龜超過兩年。出發前，團隊人員小心地將牠放入布袋中，再放入特製的木箱中，以確保牠在長途旅程安全。團隊很高興為牠在英國找到一個合適且永久的家。

香港嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里博士表示，獲救龜隻正在英國的新家中安頓下來，希望未來牠能繁殖出下一代，以幫助在野外飽受嚴崚威脅的犁頭龜，最終提高野生族群的數字。

犁頭龜是地球上最珍稀的動物之一，由於人們在寵物貿易中對此罕有龜種的需求甚高，在黑市上被人以極高價格出售，現時犁頭龜於野外可能只剩下少於100隻。此龜種被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「極度瀕危」 物種。

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責任編輯：李榮忠