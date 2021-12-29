  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瀕危物種】被走私的極度瀕危犁頭龜　獲安頓在英國切斯特動物園

社會 17:33 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

被走私的極度瀕危犁頭龜，獲安頓在英國切斯特動物園。（香港嘉道理農場暨植物園提供）

香港嘉道理農場暨植物園照顧的一隻極度瀕危物種的犁頭龜，已於12月飛抵英國切斯特動物園的新家。這隻犁頭龜是由香港海關於香港國際機場充公，當時發現57隻屬兩種不同物種的陸龜，然後於2019年9月轉送往香港嘉道理農場野生動物拯救中心作短期照顧。

香港嘉道理農場團隊，在2019年接收龜隻時，牠已失去左前腿，亦沒有左後腿的爪，團隊為牠安裝了三個支撐滾輪在其龜甲下方，以助平衡和行走。團隊照顧了犁頭龜超過兩年。出發前，團隊人員小心地將牠放入布袋中，再放入特製的木箱中，以確保牠在長途旅程安全。團隊很高興為牠在英國找到一個合適且永久的家。

香港嘉道理農場暨植物園動物保育部主管艾加里博士表示，獲救龜隻正在英國的新家中安頓下來，希望未來牠能繁殖出下一代，以幫助在野外飽受嚴崚威脅的犁頭龜，最終提高野生族群的數字。

犁頭龜是地球上最珍稀的動物之一，由於人們在寵物貿易中對此罕有龜種的需求甚高，在黑市上被人以極高價格出售，現時犁頭龜於野外可能只剩下少於100隻。此龜種被世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄列為「極度瀕危」 物種。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【瀕危物種】瀕危三脊棱龜4年前被旅客走私來港　上月底獲安置到瑞士保育
21:54 2021/12/07
【瀕危物種】瀕危三脊棱龜4年前被旅客走私來港　上月底獲安置到瑞士保育
【走私木材】海關檢1930公斤疑受管制紫檀木材　市值約963萬元
15:37 2021/11/17
【走私木材】海關檢1930公斤疑受管制紫檀木材　市值約963萬元
【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資產6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力
今日 16:26
【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資產6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力

你可能感興趣

【瀕危物種】瀕危三脊棱龜4年前被旅客走私來港　上月底獲安置到瑞士保育
21:54 2021/12/07
【瀕危物種】瀕危三脊棱龜4年前被旅客走私來港　上月底獲安置到瑞士保育
【走私木材】海關檢1930公斤疑受管制紫檀木材　市值約963萬元
15:37 2021/11/17
【走私木材】海關檢1930公斤疑受管制紫檀木材　市值約963萬元
【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資產6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力
今日 16:26
【煽動刊物】國安處凍結立場新聞資產6,100萬　調查是否涉勾結外國勢力
瀕危物種 機場 海關 動物園 英國 香港

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】
16:55 2021/12/28
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】