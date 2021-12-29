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【特區25周年】馬會捐款6億3千萬港元　慶祝香港特別行政區成立25周年

社會 17:44 2021/12/29

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賽馬會宣佈撥款6億3千萬港元，支持香港特別行政區政府為慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的一系列項目。（資料圖片）

香港賽馬會今天（29日）宣佈撥款6億3千萬港元，支持香港特別行政區政府為慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的一系列項目。

是次捐款將支持約60個項目，涵蓋五個主要範疇，包括文化藝術、運動、關愛共融、綠色生活和國際會議。

馬會主席陳南祿指，香港回歸祖國25年來，得到國家的全面支持，碩果豐盛。馬會亦一直秉持宗旨，致力建設更美好香港，為社會的持續發展出一分力。正值香港特區成立25周年之際，馬會很高興支持一系列項目，盼能為社會注入正能量，提升市民的整體生活質素。

馬會早前宣布將從慈善信託基金撥出2700萬元，聯同12間社福機構及4間本地流動通訊網絡商，向約2萬名合資格基層長者免費派發支援安心出行、配備12個月免費上網數據的智能手機。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：袁澍

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