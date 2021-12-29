  • 19°C
香港時間 : 20211229日 (週三) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】港大研發新疫苗方案可防感染鼻腔　團隊指香港缺量產疫苗製造商或拖延臨床使用

社會 17:48 2021/12/29

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

港大研發新疫苗方案可防感染鼻腔。（港大醫學院提供）

港大醫學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室研究團隊發現，能有效預防新冠病毒鼻腔感染的疫苗方案。研究團隊指，PD1-受體結合域核酸疫苗（PD1-RBD-DNA）再聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗（LAIV-HK68-RBD），可阻止新冠病毒感染鼻腔，對結束新冠疫情有重大意義。

新冠病毒肆虐全球。惟現時已批准緊急使用的疫苗尚未能誘導足夠呼吸道粘膜保護，以便接種者預防病毒感染鼻腔。雖然接種疫苗已顯著降低感染病毒所致的住院率和死亡率，但並不能完全預防呼吸道感染，亦難追上受感染人數的增幅。現時具有免疫逃逸能力的Omicron變種病毒株迅速傳播，需要開發更有效的疫苗方案阻止或減少病毒感染鼻腔。

研究結果顯示，與當前新冠疫苗相比，研究的PD1-受體結合域核酸疫苗（PD1-RBD-DNA）再聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗（LAIV-HK68-RBD）之加強方案，成功誘導更加顯著的外周及粘膜免疫抗體反應，包括免疫球蛋白A/免疫球蛋白G（IgA/IgG）和肺部常駐多功能殺傷性T細胞。研究發現疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔。疫苗誘導的抗體也交叉中和了多個變種病毒，包括Alpha、Beta以及Delta。

領導研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，研究結果表明，香港大學所研發的兩種疫苗臨床研究，仍是消除新冠病毒大流行的道要任務。現時團隊正開展以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗和PD1-核酸疫苗的臨床測試。共同領導研究的港大醫學院微生物學系教授陳鴻林亦稱，使用噴鼻式疫苗保護上呼吸道，是降低新冠病毒傳播及控制疫情的重要手段。

惟共同領導研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉指出，現時團隊最大挑戰，是香港沒有能夠生產大量疫苗的製造廠商，嚴重拖延疫苗在臨床上的轉化使用。他表示，現時團隊已經研發針對Omicron的PD1-核酸疫苗，仍面臨同樣不能快速臨床轉化研發的挑戰。

最新熱門影片：【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士　醫生：有徵狀與鼻敏感相似

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【強制檢測】52個處所納強檢　包括中環及愉景灣多間食肆
今日 09:56
【強制檢測】52個處所納強檢　包括中環及愉景灣多間食肆
【新冠肺炎】今增14宗輸入個案包括昨初確空少　另12宗早前個案證屬Omicron累計70宗
今日 17:12
【新冠肺炎】今增14宗輸入個案包括昨初確空少　另12宗早前個案證屬Omicron累計70宗
【外防輸入】今起貨機機組人員返港首3天須於酒店檢疫　回港後21日需避免前往人多地方
今日 15:41
【外防輸入】今起貨機機組人員返港首3天須於酒店檢疫　回港後21日需避免前往人多地方
【檢疫通關】李家超稱正處衝綫階段　冀盡快有好消息公布
今日 16:33
【檢疫通關】李家超稱正處衝綫階段　冀盡快有好消息公布
【新冠肺炎】陳肇始：本周初逾9成輸入個案涉Omicron　有需要時會加強社交距離、檢疫等措施
今日 16:34
【新冠肺炎】陳肇始：本周初逾9成輸入個案涉Omicron　有需要時會加強社交距離、檢疫等措施

你可能感興趣

【強制檢測】52個處所納強檢　包括中環及愉景灣多間食肆
今日 09:56
【強制檢測】52個處所納強檢　包括中環及愉景灣多間食肆
【新冠肺炎】今增14宗輸入個案包括昨初確空少　另12宗早前個案證屬Omicron累計70宗
今日 17:12
【新冠肺炎】今增14宗輸入個案包括昨初確空少　另12宗早前個案證屬Omicron累計70宗
【外防輸入】今起貨機機組人員返港首3天須於酒店檢疫　回港後21日需避免前往人多地方
今日 15:41
【外防輸入】今起貨機機組人員返港首3天須於酒店檢疫　回港後21日需避免前往人多地方
疫情 香港大學李嘉誠醫學院 新冠肺炎疫情 袁國勇 流感 香港 香港大學

最高瀏覽

【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
17:59 2021/12/28
【真愛何價】20歲少女提分手遭男友淋強酸報復　嚴重毀容不顧反對原諒男友結為夫婦
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】
16:55 2021/12/28
【宮外孕】女子腹痛求醫揭懷有石頭嬰　宮外孕7個月大胎兒藏腹中35年【附症狀及成因】