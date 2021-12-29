【新冠疫苗】港大研發新疫苗方案可防感染鼻腔　團隊指香港缺量產疫苗製造商或拖延臨床使用

▲ 港大研發新疫苗方案可防感染鼻腔。（港大醫學院提供）

港大醫學院微生物學系及新發傳染性疾病國家重點實驗室研究團隊發現，能有效預防新冠病毒鼻腔感染的疫苗方案。研究團隊指，PD1-受體結合域核酸疫苗（PD1-RBD-DNA）再聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗（LAIV-HK68-RBD），可阻止新冠病毒感染鼻腔，對結束新冠疫情有重大意義。

新冠病毒肆虐全球。惟現時已批准緊急使用的疫苗尚未能誘導足夠呼吸道粘膜保護，以便接種者預防病毒感染鼻腔。雖然接種疫苗已顯著降低感染病毒所致的住院率和死亡率，但並不能完全預防呼吸道感染，亦難追上受感染人數的增幅。現時具有免疫逃逸能力的Omicron變種病毒株迅速傳播，需要開發更有效的疫苗方案阻止或減少病毒感染鼻腔。

研究結果顯示，與當前新冠疫苗相比，研究的PD1-受體結合域核酸疫苗（PD1-RBD-DNA）再聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗（LAIV-HK68-RBD）之加強方案，成功誘導更加顯著的外周及粘膜免疫抗體反應，包括免疫球蛋白A/免疫球蛋白G（IgA/IgG）和肺部常駐多功能殺傷性T細胞。研究發現疫苗不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔。疫苗誘導的抗體也交叉中和了多個變種病毒，包括Alpha、Beta以及Delta。

領導研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，研究結果表明，香港大學所研發的兩種疫苗臨床研究，仍是消除新冠病毒大流行的道要任務。現時團隊正開展以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗和PD1-核酸疫苗的臨床測試。共同領導研究的港大醫學院微生物學系教授陳鴻林亦稱，使用噴鼻式疫苗保護上呼吸道，是降低新冠病毒傳播及控制疫情的重要手段。

惟共同領導研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉指出，現時團隊最大挑戰，是香港沒有能夠生產大量疫苗的製造廠商，嚴重拖延疫苗在臨床上的轉化使用。他表示，現時團隊已經研發針對Omicron的PD1-核酸疫苗，仍面臨同樣不能快速臨床轉化研發的挑戰。

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記者：黃穎津