【新冠肺炎】今錄少於15宗初步確診　昨日及今日確診3機組人員累約67人須檢疫

▲ 今錄少於15宗初步確診，昨日及今日確診3機組人員累約67人須檢疫（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，今（29日）增14宗確診個案，全屬輸入個案，詳見下一頁，另有少於15宗初步確診；昨日初步確診的44歲國泰男空少今亦證實確診，連同昨日確診2名國泰機姐人員，衞生防護中心指，共約65人須送往檢疫，主要為機組人員。

近日屢有豁免酒店檢疫機組人員確診，昨日確診居於石塘咀南里1號的45歲男空中服務員（第12,609宗），共有約15名密切接觸者須送往檢疫，其曾到上環名創優品購物及逛街，及於聖誕節到今確診空少家中午膳；而今確診44歲空少，共有約20名密切接觸者須送往檢疫。餘下一名於昨日確診、居於大嶼山愉景灣蘅峰㬢欣閣的46歲男機組人員，則有約30名密切接觸者，主要為機組人員。

防護中心續指，正在調查今少於15宗初步確診中，是否包括3名機組人員的密切接觸者。

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記者：鄧凱文