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【新冠疫苗】康健醫療改裝貨櫃為接種站　到西貢等偏遠地區為市民即場打針

社會 18:02 2021/12/29

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康健醫療集團把貨櫃改裝成「新冠疫苗流動接種站」，提供即場登記接種復必泰疫苗服務。

為配合政府接種新冠疫苗的安排，康健醫療集團把貨櫃改裝成「新冠疫苗流動接種站」，將於2022年1月7日起，到偏遠地區和屋邨為合資格接種疫苗的市民，提供即場登記接種復必泰疫苗服務。接種站不設梯級，方便長者接種疫苗。

接種站將會由康健醫護團隊，包括醫生及註冊護士負責日常營運，並於現場為準備接種的市民提供免費諮詢服務。

流動疫苗接種站（二號站）首批服務地點依次為黃大仙廟宇廣場、深水埗楓樹街遊樂場、上水清河邨清澤樓對出空地、西貢賽馬會大會堂停車場，以及慈雲山邨中央遊樂場1號足球場。主要提供復必泰疫苗注射，開放時間為上午10時至下午5時（最後即場報名時間為下午4時30分）。政府亦已設立熱線，供市民預先報名為之用，以減省輪候時間。熱線號碼為5193 0375。

接種站全長約20呎，內設1個稀釋區以及3個注射室，可容納3名市民同時接種，預計每日能為市民接種450劑疫苗，但運作有彈性，會視乎社會需要調節服務。為達致衛生署標準，康健醫療集團為接種站進行醫療級別改裝工程，貨櫃內設有醫用雪櫃、通風及冷氣系統等。
 

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記者：黃穎津

 

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