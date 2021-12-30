【育兒心得】阿仔好執著唔聽教母子陷角力　港媽帶兒子學泰拳改善專注聽指令

▲ 港媽帶孩子參加兒童泰拳班，除了強身健體外，也能改善親子關係。

要數熱血又能燃起激情的運動，泰拳當之無愧，每次看見拳手在擂台上擊敗對手的瞬間，最讓人熱血沸騰。近來多得奧運餘熱、電視劇和疫情帶起的運動熱潮，Betty和Sophia兩位媽媽也順勢帶小朋友參加兒童泰拳班，除了強身健體外，也能讓他們感受揮拳踢腿的快感。

每個周日早上，拳館內總會傳出小朋友的玩樂吵鬧聲，不過在教練的一聲令下，小朋友紛紛整齊歸位。Betty看着兒子鍾伽希（Alvin）和鍾卓希（Alvis）兩兄弟乖巧地戴好拳套兼擺好姿勢，一個指令一個動作地練習出拳掃腿，便安心在旁享用難得的片刻me time。

Betty指，近兩年的疫情生活，絕對考驗父母EQ，以及與子女關係。小朋友覺得整天困在家很苦悶之餘，家長也要每事親力親為，由小朋友的生活起居、學業、身心健康等方面全都要考慮，頓覺壓力沉重。「學校由停課變半日課，但都要做功課、練習；還有上網課，小朋友初時還可以理解，後來變得愈來愈不耐煩。母子間的摩擦自然多了，關係會變得緊張。」

▲ Betty指適時將小朋友交給專業人士去教導，比親力親為更能事半功倍。（湯致遠攝）

聽從指令變合群

事實上，鍾氏兩兄弟確實讓Betty需花費更多心力去照顧，因哥哥Alvin有專注力不足的情況，對人事物有種難以撼動的執著。「哥哥對自己的想法很執著，不太聽人講話，我要像錄音機一樣不斷講道理，重複好多次，才有機會扭轉哥哥的想法。」Betty直言雖然學校有這方面的支援，但模式太僵化，對哥哥的幫助效果不太明顯。

直到某次Betty帶著兩兄弟參觀拳館後，他們對拳套、沙包等道具設施感到新奇有趣，便興沖沖地結伴上堂去。近來Betty更發覺哥哥的情況有明顯改善。「在練習泰拳時，教練會不斷下達不同的動作指示。哥哥近來接收信息的能力提升了，記得初上課時，即使教練一對一講解，喊出拳時，哥哥也未必理會。現在懂得聽從指示，跟其他小朋友一齊做動作，變得合群了。」除此之外，泰拳的互動性也是賣點。「小朋友關在家的日子太久，少了人與人之間的交流接觸，而泰拳勝在是雙向的，你來我往，可以跟其他小朋友或教練互動。」

▲ 黃卓揚教練指小朋友的注意力、集中力始終不及成人，在講解時要精簡易明。（湯致遠攝）

拳館為兒童班挑選教練時，不忘以具兒童教育資格者為優先考量，正如黃卓揚教練除了具有專業泰拳教師資格，亦是一名幼稚園老師。他會觀察小朋友的行為和個性，當他發現哥哥有專注力不足問題後，每當下達動作指示後，也會點名哥哥，確保他接收到信息。

父母有時候也要學懂放手，交給適合的人去管教，更能事半功倍。Betty直說因平日跟小朋友太親近，每當遇上需要嚴肅對待的話題，便顯得缺乏震懾力。「小朋友聽多了父母講道理，久而久之，會變得完全聽不入耳。但他們對權威人物卻很信服，特別是老師，交給教練去指導，比自己講10次更有效果。最重要是，可改善母子關係之餘，自己亦會輕鬆些，不用再做吃力不討好的事。」

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考反應訓練平衡力

不少人對泰拳還停留在常會導致頭破血流的舊有印象，有些家長亦顧忌小朋友學習泰拳會變得暴力，Betty認為時代已經轉變，只要上課前跟小朋友溝通清楚，就問題不大。「我會講明，泰拳是一種運動，絕對不可以將人當成沙包練習。我經常強調，凡事不論因由，即使是有理的，但凡一出手後就是不對，一定理虧。」

3孩之母Sophia也十分贊同Betty的「非暴力先旨聲明」，她的仔仔邱晉霆（Mason）活潑好動，對泰拳情有獨鍾，一臉稚氣的他只有7歲，卻已能俐落地戴上拳套，看到媽媽舉起手靶，又會揮拳回應，手伸得筆直，姿勢有板有眼。「泰拳是全身運動，自由度高，有不同的招式，小朋友學久了，手腳都變得靈活多了。」

▲ Sophia指泰拳是全身運動，集結拳腳肘膝的招式，小朋友學久了，手腳都變得靈活。（湯致遠攝）

對比正規的成人泰拳班，兒童泰拳班的運動強度屬輕量級，但動作絕不馬虎，一樣遍及拳腳肘膝，是一門能夠訓練平衡力、反應、肌力等的運動。黃教練介紹道：「先以帶氧的動態運動熱身，如提膝跑、穿梭跑等，還有一些拉筋練習。接著是『擊影』，即跟隨教練的示範和指令，對著鏡子做直拳、勾拳等動作。」當中少不了小朋友喜歡的打沙包、一對一對打等「實戰」，另亦有加強肌肉耐力的體能訓練。

運動除了強身健體之外，Sophia認為對小朋友的個性培養有顯著作用。「我有時間就會去跑步，運動習慣是長大後才培養。在親身體會後發現，若小朋友能夠從小在運動中學會毅力和堅持，對成長會有著明顯的正面影響，至少做事會有始有終，不會中途放棄。」道理是老生常談，但要令小朋友理解，只能切身體會。當他們一頭大汗地完成教練定下的目標，那種滿足感絕對令他們勇於再挑戰、再突破。

ATMA Fitness Center 兒童泰拳班

日期：逢星期日10am-11am/11am-12nn

收費：$1,450/10堂

電話：3486 8276

記者：劉妙賢