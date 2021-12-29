【特區25周年】港府籌辦逾百項慶祝活動　李家超：冀藉機會凝聚社會信心及希望

▲ 政務司司長李家超。（陳國峰攝）

明年為香港特區成立25周年，港府籌辦逾百項慶祝活動，今舉行啟動禮。政務司司長李家超指，節目多元化，涵蓋文化藝術、經濟發展、體育項目等，屆時會在維港兩岸裝置不少的美化擺設，希望藉機會凝聚社會的信心及希望。

慶祝25周年活動的主題，是「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」。25周年項目策劃辦公室主任麥德偉指，揭開序幕的活動為周五在西九文化區進行的跨年倒數活動；1月底，旅遊發展局會在中環海濱舉辦新春嘉年華「2022迎春接福遊樂園」，2月則在油「油街實現」舉辦新藝術空間開幕展覽等。他形容，籌備中的節目豐富多彩，希望迎合不同階層、不同年齡的市民。

此外，政府不同部同及政策局亦會利用今次機會舉辦多項國際論壇及會議，包括亞洲金融論壇、亞洲知識產權營商論壇，及國際創新及科技高峰會等，以特顯香港在各個範疇的成果及優勢。除了本地活動外，政府駐海外的經濟貿易辦事處及駐內地辦事處，亦會舉辦一連串的慶祝活動，加強宣傳及推廣，當中包括文藝活動，如電影節、龍舟節、經貿研討會、投資推廣的論壇，以及在北京舉行慶祝香港回歸的大型展覽。

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麥德偉表示，除100多項活動外，亦有更多項目正在籌備當中，網站將會不斷更新，方便市民參與。政府新聞處屆時亦會製作25周年的紀念品，在不同場合派發，希望將慶祝回歸的氣氛帶到每一個角落。

另外，李家超宣布，為慶祝25周年推出「民間慶祝活動認可申請計劃」，團體若想將活動納入政府的慶祝活動節目表和在我們的官方網站內刊登，可申請成為認可的25周年慶祝活動。

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記者：陳葆琳