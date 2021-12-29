【外傭檢疫】麗豪航天城酒店下月初起取代竹篙灣接收外傭　每晚索價750元較竹篙灣貴逾5成

▲ 麗豪航天城酒店下月初起取代竹篙灣予外傭檢疫，每晚索價750元較竹篙灣貴逾5成

現時抵港外傭分別於竹篙灣檢疫中心、香港沙田萬怡酒店及青衣華逸酒店作檢疫，共提供約2,000個單位，其中竹篙灣檢疫中心佔約1,000間，港府今（29日）指，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，有必要騰出竹篙灣全數房間作檢疫用途，故將由1月3日起停止接受外傭預約，並會將已入住或已預約入住的外傭逐步轉往同樣提供1,000間房的麗豪航天城酒店，而有關的外傭、僱主及職業介紹所無須為此轉移承擔額外開支或作出額外安排。

麗豪航天城酒店每晚索價750元，較收費480元的竹篙灣貴270元，亦較另外2間酒店貴100元。當局亦指，正與另一間酒店積極商討，致力於短期內開放作為第四所檢疫設施。

有關竹篙灣檢疫中心第一期及第二期的外傭檢疫╱轉移安排如下：

已入住竹篙灣檢疫中心的外傭 ：如外傭的強制檢疫令上的完成檢疫日期為2022年1月5日前，將繼續於檢疫中心完成檢疫。如外傭完成檢疫的日期為1月5日或之後，政府將安排外傭由2022年1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。

：如外傭的強制檢疫令上的完成檢疫日期為2022年1月5日前，將繼續於檢疫中心完成檢疫。如外傭完成檢疫的日期為1月5日或之後，政府將安排外傭由2022年1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。 尚未入住但已為其在竹篙灣 檢疫中心預約系統申請預留房間的外傭 ：如申請人已收到申請認收短訊，勞工處會逐一以電郵聯絡申請人通知其相關安排 如外傭於2022年1月1日之前入住檢疫中心，則會被安排於1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫； 如外傭原定入住檢疫中心的日期為2022年1月1日或之後，政府會安排外傭於抵港後直接入住麗豪航天城酒店

：如申請人已收到申請認收短訊，勞工處會逐一以電郵聯絡申請人通知其相關安排

港府表示，會為上述2類外傭承擔麗豪航天城酒店與檢疫中心之間的房價差額，這些外傭、僱主及職業介紹所無須為此作出安排，亦不需另行為外傭預留麗豪航天城酒店的房間。而檢疫中心的外傭須於遷往麗豪航天城酒店前24小時內接受病毒檢測，檢測結果呈陰性後才會遷往酒店。

至於未預約及入住檢疫酒店的外傭，僱主及職業介紹所可於明日上午9時30分起，在麗豪航天城酒店的網上預約系統預訂2022年1月5日或之後的房間，每個房間每晚收費750元（包括三餐膳食及所有費用）。酒店會因應整體訂房情況調整每日可供預訂房間數目。而已在香港完成疫苗接種的外傭，他╱她們可在一般指定檢疫酒店或指定檢疫設施接受強制檢疫。

當局提醒，僱主及職業介紹所須以入住外傭的有效護照上之姓名作實名登記，而已預約的房間不可轉讓，以其他人士或機構名稱預訂的申請將不獲處理。在預訂房間時，訂房人士須備妥外傭的護照副本、有效的工作簽證及認可疫苗接種紀錄。待酒店發出訂房確認通知書後，便完成預約房間程序。外傭入住設施時，須提供上述文件以供查核。



僱主及職業介紹所在安排外傭來港時，須預留足夠時間準備所需文件及辦理程序，並務必在成功預訂指定檢疫設施房間後，才為外傭訂購機票。如外傭在來港前確診，或因航空公司修改╱取消航班，又或受封城影響，因而須修改或取消房間預訂，並能於入住日前提交相關證明文件，訂房人士可獲退回已繳交的費用。如外傭未有指定檢疫設施的訂房確認通知書，會被禁止登機前往香港，或可能在抵港後被拒絕入境。



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記者：鄧凱文