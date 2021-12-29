【過渡性房屋】大埔「樂善村」過渡性房屋項目落成料提供1,200個單位　至今運房局已覓得提供1.6萬單位土地

▲ 行政長官林鄭月娥今日在大埔「樂善村」過渡性房屋項目動土禮致辭。（政府新聞處）

行政長官林鄭月娥今日（29日）出席九龍樂善堂大埔「樂善村」過渡性房屋項目動土儀式時表示，項目在明年年年中或之前完成後，將提供約1,200個單位。

林鄭月娥指出，大埔「樂善村」是首個興建在綠化地帶上的過渡性房屋項目，這亦正與她在今年《施政報告》提出，綠化地帶的生態價值較郊野公園低，可以進一步檢視其發展潛力，加快土地供應的方向不謀而合。

她又強調，處理住屋問題需要的是持之以恆的決心。當局不但竭盡所能供應土地，亦同時需要突破思維，用好現有未能發展長遠房屋的土地與房屋資源，不放過每個改善市民生活的契機。林鄭月娥表示，她在《施政報告》提出，在原先承諾提供15,000個過渡性房屋單位的基礎上，額外提供5,000個單位，令未來數年的整體供應增至20,000個，相關資助額也會由83億元增至116億元。至今為止，運輸及房屋局已覓得可提供約16,000個過渡性房屋單位的土地，約2,000個單位正在營運；逾4,400個單位的項目正動工興建；另外的大約10,300個單位的籌備工作亦已展開。

林鄭月娥稱，除了決心，亦需要社會各界的支持。她希望社會人士都有機會親眼看看現時一些「劏房」的惡劣環境，以及基層住戶特別是小朋友對生活獲得改善、由心而發的喜悅。她指出，要徹底解決香港住屋問題仍要一段時間，現階段仍要依賴過渡性房屋，為基層市民提供舒緩。過渡性房屋承載着基層人士改善生活的期盼，希望社會各界人士，包括項目附近的居民都會給予支持，共同建設更關愛、更包容的社會。



一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津