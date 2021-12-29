【BB飲食】副食品加固宜多樣化食材　嬰幼兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養

▲ 嬰兒易缺乏維他命D鐵鋅3大營養，副食品加固宜多樣化食材。

從出生到滿兩歲這段期間內，適當的營養和飲食習慣對每一個小孩的生長、口腔發育和整體健康，都有很重要且深遠的影響。

那麼，當寶寶四個月大後開始接觸副食品後，到底該為他們準備甚麼才能供應成長需求？在這邊要特別提醒大家，備製時應加入更多樣化的食物，臨床上有發現到寶寶們特別缺乏以下三種營養素：

1. 製造紅血球的必要元素「鐵」

在媽媽體內獲取而來的鐵質這時已慢慢耗盡，所以不管是還在喝母乳或是配方奶的孩子，都應攝取富含鐵的食物。

米粥可加入小米、糙米，或大紅豆、黑豆、黃豆等豆類一起煮。

內臟和紅肉能提供豐富的血基質鐵，例如豬肝、雞肝、牛肉、豬肉

補充深綠色蔬菜，紅莧菜、紅鳳菜的鐵含量很高喔

木瓜、奇異果、草莓、芭樂、香吉士、甜柿等維生素C豐富的水果，可幫助植物性的鐵質更好吸收 ▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2. 影響食慾和免疫力的「鋅」

這是促進嬰兒生長發育的重要礦物質，不僅是製造蛋白質和DNA所需營養，也有助於打造良好的免疫功能。

牡蠣（蚵）、小魚乾，同樣也可以加到白粥裡

肉類的鋅含量也高，尤其是紅肉，例如豬前腿、牛腱肉等

黃豆、米豆、白芝麻，把堅果烤熟打成粉狀加進粥裡也可以

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3. 促進鈣質吸收的「維生素D」

根據美國兒科醫學會的研究，小寶寶普遍都有維生素D不足的問題。

喝純母乳的寶寶可以在醫生建議下，每日補充400IU的維生素D

若是喝配方奶則應確認是否有添加維生素D，配方奶、含有D的補充劑或每日食物的維生素D須達到400IU

含有維生素D的食物包括油脂肉類、豐富的魚類、蛋黃、經太陽曬乾的香菇、木耳

另外，到戶外曬點太陽也很重要

有關內容獲facebook專頁「李婉萍的營養天地」授權刊登；原文名為《寶寶副食品少了這些，小心容易缺乏重要營養》，刊載在部落格「李婉萍的營養天地」。

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撰文︰ 台灣營養師李婉萍