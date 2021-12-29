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【防止賄賂】前賓館營運者涉3萬現金賄賂業主胞弟　遭廉署起訴被裁定罪名成立

社會 19:01 2021/12/29

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前賓館營運者涉3萬現金賄賂業主胞弟，遭廉署起訴被裁定罪名成立。（資料圖片）

一名前賓館營運者為解決租賃問題，向業主的代理人提供總值逾3萬的現金、免費旅遊套票及發還款項，早前被廉政公署起訴。被告今日（29日）在東區裁判法院被裁定罪名成立。

施政樂，54歲，被裁定兩項向代理人提供利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。裁判官葉啓亮將案件押後至明年1月11日判刑，以待索取被告的背景報告。被告暫時還押懲教署看管。

案情指，被告於2013年4月承租油麻地一個單位以經營賓館，固定租期租約為期5年半。該單位的業主為一對夫婦，該妻子的弟弟受委託處理單位的租賃事宜，並須於出租單位前請示其姐姐。因被告沒有準時繳交租金，偶爾又會經不同銀行戶口分數筆款項繳付租金，業主其後決定不與被告續租。

被告於2016年初與一名潛在買家商討轉讓賓館業務，並同意由被告繼續擔任賓館經理。被告自始嘗試終止租約，以便新營運者能與業主簽訂新協議。經商議後，業主同意可與潛在買家簽訂租約，條件為被告不可再參與賓館業務。被告於2016年12月13日要求該弟弟幫助游說其姐姐無條件地接受新租賃協議，並表示會向他提供價值數千元的免費旅遊套票及發還款項。

案情透露，被告於2017年數度向該弟弟提出上述免費旅遊套票及發還款項，但對方拒絕接受。被告於2017年6月9日再以相同目的向該弟弟提供現金3萬元作為「茶錢」，同樣遭對方拒絕。


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記者：黃穎津

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