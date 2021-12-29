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【Omicron變種病毒】曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境　由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天

社會 20:38 2021/12/29

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曾逗留緬甸非港人元旦起禁入境，由哈薩克斯坦抵港須到竹篙灣檢疫4天。（資料圖片）

政府今日（29日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於明年1月1日凌晨0時起指明哈薩克斯坦和緬甸為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。其中，因應早前發現由哈薩克斯坦輸入香港的Omicron個案，政府將對從該地區抵港的人士實施最嚴格的檢疫要求。

為應對及防範Omicron個案的輸入風險，政府將繼續採取至為嚴謹的「外防輸入」措施，將發現有Omicron個案，並有可能導致當地傳播及輸出個案的海外地區，指明為A組指明地區。政府亦會密切監察相關海外地區Omicron個案有否廣泛傳播，包括對發現有從當地來港的Omicron輸入個案的A組指明地區，實施更為嚴謹的加強監測措施，即「加強監測A組地區」。

因應早前發現5宗由哈薩克斯坦輸入香港的Omicron個案。曾於21天內逗留「加強監測A組地區」的抵港香港居民，須先到竹篙灣檢疫中心進行4天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會於抵港第5天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

同時，因應緬甸確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。


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記者：黃穎津

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