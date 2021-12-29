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【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪

社會 20:52 2021/12/29

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消息指，警方正通緝《立場新聞》創辦人蔡東豪。（資料圖片）

警務處國家安全處今日（29日）拘捕7名《立場新聞》高層人員、前高層人員及相關人士，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。7人包括3男4女，年齡介乎34歲至73歲。消息指，警方正通緝《立場新聞》創辦人蔡東豪。

繼今早（29日）的拘捕及搜查行動，拘捕6名《立場新聞》高層人員或前高層人員，警務處國家安全處晚上在青山區再拘捕一名51歲女子，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪。所有被捕人士正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據了解，被捕人士包括《立場新聞》署任總編輯林紹桐、前總編輯鍾沛權，及前董事方敏生、吳靄儀及何韻詩等人。詳情即看：【下一頁

立場新聞宣布即時停止運作，並遣散所有員工。詳情即看：【下一頁

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記者：黃穎津

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政治 蔡東豪 何韻詩 香港 警務處

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