【過渡性房屋】大埔「樂善村」料落成後將提供逾千單位　惠及約1萬居民

▲ 九龍樂善堂大埔「樂善村」過渡性房屋項目今日（29日）舉行動土禮。

九龍樂善堂大埔「樂善村」過渡性房屋項目今日（29日）舉行動土禮，料落成後將提供逾千個單位，惠及約1萬居民。

會德豐地產有限公司梁志堅表示，為支持政府積極增加房屋供應的目標，大埔黃魚灘約156,000平方呎的土地將會興建為過渡性房屋「樂善村」，同時公司將負責項目的前期規劃、地盤的基本平整工程和技術支援。梁志堅預料，「樂善村」落成後將提供約1,236個過渡性房屋，使用年期至少8年，預期可惠及10,000名居民。「樂善村」提供開放式單位、兩房單位、三房單位和無障礙單位等多種戶型。村內劃分不同小區和公共空間，包括健體園、兒童歷奇樂園、休閒花園、洗衣中心、和便利店以滿足居民需要。

梁志堅續指，為促進社區互動，項目設有創意市集、共享生活中心、綠色社區和多元活動空間， 將來希望可引入社企士多和各類商店，吸引周邉居民到來，連繫周邊社區，藉此建立一個樂善互助，和諧共享的社區，為居民帶來方便和歸屬感。

「樂善村」以「組裝合成」建築法興建，設計與周邊環境自然結合。項目以 「無煙社區」的概念規劃，車位設於「樂善村」入口位置，村內不設車路，令村內維持良好的空氣質素，保障居民健康。另設有綠化天台、太陽能板及風力發電等環保元素，是一個節能和可持續發展的綠色社區。

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記者：黃穎津