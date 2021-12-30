【立會新丁】化身重要說客 民生議題變「0︰90」　「議會小品種」 狄志遠︰我沒有敵人

▲ 立法會社福界候任醫院狄志遠。（陳靜儀攝）

新制下的首場立法會選舉，非建制派僅有新思維主席狄志遠在社福界功能組別成功當選，其餘全軍盡墨。面對「1︰89」的局面，他自嘲是「議會內的小品種」，強調民生問題上是「0：90」，與建制派議員並非無討論空間，自言是一個重要的說客，「我覺得我沒有敵人。」

社工出身的狄志遠認為自己熟悉業界，亦希望透過議員身份推動一些議程。除了安老、殘疾人士院舍輪候問題之外，他亦希望可以修補社工與政府間的關係，而迫在眉睫的便是想要拉停削減整筆撥款1%的決定，而長期來說更要突破整筆撥款的框架，減少社工同工不同酬的狀況，「會令好多選我的朋友失望。」

▲ 社會福利界當選人狄志遠。（林宇翔攝）

「小品種」這個稱呼並無誇張，候任的90名議員中，非建制派代表狄志遠以1敵89。不過他並不認為形勢太糟糕，笑說若是涉及民生層面的議題，比例則會變成「0︰90」。早前曾表示踏入議會時感到孤單，開過會後又感受「有啲溫暖」，他稱暫時未因為「唯一非建制」身份而受到排擠，「大家照顧我弱小，錫住我嘅。」

▲ 狄志遠自稱是重要說客。（陳靜儀攝）

倘議案對社會好 會游說他人

手中只有一票，不夠牙力，他承認「如投票係輸梗」，若想推動議程、獲得支持，他會投票前做不少工夫來拉攏借力。他指出，若議案對社會有好處，他會周圍游說他人，若人多便有可能游說政府，「要周圍拜票，我唔單單係手中有一票，我係一個重要的說客。理得你咩派，總之對社會好咪一齊做囉，我沒有敵人。」

1978年成為註冊社工，摸爬滾打40年，亦任職不少社福機構。狄志遠近水樓台，亦聽到業界不少聲音。早前社署發信170間社福機構，指明年3月起削減整筆撥款資助1%，狄志遠對決定表示反感。他認為社福機構是服務提供者，受益的亦是基層市民，削資的決定過於一刀切，「唔公平也唔公道，大機構停項目，小機構減人手，即時就會見到個影響。其實一共涉及2億，減免咗咪可以買民心，抵到爛啦。」

▲ 社工出生的狄志遠認為自己熟悉業界，希望透過議員身份可以修補社工與政府間的關係。（陳靜儀攝）

邀業界研究 反對削整筆撥款

雖還未正式上任，他已經邀請社工界的同工一齊研究，希望可以促請政府收回決定。長期來說，他直指整筆撥款經歷20年已經證明失敗，造成了嚴重的「肥上瘦下」、「同工不同酬」，他認為這是導致社工反對政府聲音大的原因，「如果突破唔到（整筆撥款改革）呢個問題，會令好多選我的朋友失望。」

安老服務輪候時間長，殘疾院舍宿位不足問題近年來未有大改善，狄志遠認為是因為政府無規劃無目標，最終變成「有資源就做少少，無資源就唔做，政府就咁樣慢慢失了民心。」

▲ 新思維主席狄志遠在社福界功能組別成功當選，成為唯一一位非建制派議員。（資料圖片）

政府管治 非與業界市民拗數

勞福局局長羅致光曾在10月指現屆政府首4年，社會福利經常開支已增加62%，安老服務更增加了85%，回應質疑社會福利不夠的聲音。狄志遠則認為社會需求變大，政府需要投入更多資源和智慧去解決不斷出現的問題。他指政府管治不是和業界、市民「拗數」，「你做局長要靠政治智慧、政治能力解決政治問題，不是靠高IQ、識睇數，你唔夠我拗，但你看問題幾大堆？市民開心、老人家開心，生活可以幸福啲，你就應該去做啦。」

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記者：袁澍