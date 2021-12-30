【立會新丁】子女曾勸退休旅行 社福界候任議員狄志遠：選到是上帝祝福

▲ 狄志遠回顧是次參選，指選舉前曾向老友拜票，未料卻遭拒絕。（陳靜儀攝）

回顧是次參選，狄志遠感慨萬千。他說，選舉之前他曾向老友拜票，未料卻遭到拒絕；而一對子女更勸他不如退休旅行，不要再涉足政治。他說未開票時，得悉投票率創新低，已經覺得自己選不上，「勝出我都一額汗，只可以說（選到）是上帝祝福。」

▲ 新思維主席狄志遠在社福界功能組別成功當選，成為唯一一位非建制派議員。（資料圖片）

向老友拜票遭拒 勝出一額汗

新制下立法會選舉投票率大降，而社福界更是最低，僅得18%。狄志遠說，非建制派的表現並不差，但仍難在如此低的投票率下跑出，是非戰之罪。低投票率早有苗頭，並非開票一刻才知。狄志遠憶述自己曾向多年老友拜票，本胸有成竹，不料遭到回絕。他說︰「咁多年，知你嘅為人，但今次我都唔會投票啦。」

太太素來知道他的志願，不曾勸阻他參選，然而一對成年子女卻不太贊成。狄志遠說，自己的女兒自小就因為是「狄志遠嘅女」受到不少壓力，是次社會議論更多。他說惟有為家人做好期望管理，讓家人不要對選舉結果抱有期待，「結果我當選嗰日，我個仔話，『你又話你選唔到嘅？』」

當選後有何慶祝，狄志遠說選舉前自己一直是「家庭煮夫」，因參選才將家務交給太太。當選後時值冬至，他終於得一日空閒，立刻落街買餸，認真用了3個鐘頭烹煮，感謝家人的付出及支持。他言辭中難掩興奮，說仍有不少街坊向他慶賀，「有位相熟的豬肉檔檔主，好遠見到我就大嗌『狄議員』！」

狄志遠語錄

今早我用一個好孤單嘅心情踏入議會，但頭先會議我覺得有點溫暖，因為我提出福利訴求，似乎好多議員都支持、關心。

我係議會內的小品種，大家照顧我弱小，錫住我嘅。

2億（整筆過撥款削1%）買民心，抵到爛啦。

如果突破唔到（整筆撥款改革）呢個問題，會令好多選我的朋友失望。

理得你咩派，總之對社會好咪一齊做囉，我沒有敵人。

你做局長要靠政治智慧、政治能力解決政治問題，不是靠高IQ、識睇數，你唔夠我拗，但你看問題幾大堆？市民開心、老人家開心，生活可以幸福啲，你就應該去做啦。

勝出我都一額汗，只可以說（選到）是上帝祝福。

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記者：袁澍