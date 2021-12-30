【強制檢測】14個處所強檢 大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
政府昨晚（29日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，而即使已經接種新冠狀疫苗亦必須接受上述強制檢測。
A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方
1. 任何在12月7日至12月29日期間曾身處香港超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於年12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 大圍積輝街2-18號金禧花園1座
2. 任何在12月7日至12月16日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工、學生及訪客），須於2021年12月31日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。
- 新界大圍積福街38 號東華三院冼次雲小學
3. 任何在12月11日下午3時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。
- 新界沙田銀城街1 號置富第一城地下 G33A 及 G33B 號鋪星巴克咖啡
4. 任何在12月7日下午6時至下午8時或12月14日下午8時至下午 10時期間曾身處 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓153-154號 鋪 Shake Shack
5. 任何在12月11日下午3時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。
- 九龍九龍塘達之 路80號又一城香港鐵路層5號 Taste
B. 屬再次檢測的指明地方
1. 任何在12月10日下午12時30分至下午1時30分期間曾身處的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接 受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 九龍旺 角豉油街50號富達大廈1樓 A 號鋪及2樓6號單位連平台大家樂
2. 任何在12月9日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 九龍油麻地彌敦道 498–500號地鋪紅茶
3. 任何在11月26日至12月16日期間曾身處香港超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 大嶼山赤鱲角觀景 路8號國泰城
4. 任何在12月15日下午7時至下午8時期間曾身處香港九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。
- 九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）
5. 任何在12月15日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 九龍油麻地東方 街9號地下生記粥麵
6. 任何在12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時期間 曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月 31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼 S64的龍運巴士
7. 任何在12月10日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 九龍油麻地碧街 50及52號地下OK便利店
8. 任何在12月10日下午7時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。
- 九龍油麻地彌敦 道494-496號晉利商業大廈地下萬寧
9. 任何在12月15日下午7時至下午9時期間曾身處香港九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
- 九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康
【靚太廚房】
一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
責任編輯：余思嵐