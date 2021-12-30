【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園

▲ 冼次雲小學男職員確診，其住所金禧花園1座強檢。（資料圖片）

政府昨晚（29日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，而即使已經接種新冠狀疫苗亦必須接受上述強制檢測。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月7日至12月29日期間曾身處香港超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於年12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大圍積輝街2-18號金禧花園1座

2. 任何在12月7日至12月16日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工、學生及訪客），須於2021年12月31日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

新界大圍積福街38 號東華三院冼次雲小學

3. 任何在12月11日下午3時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

新界沙田銀城街1 號置富第一城地下 G33A 及 G33B 號鋪星巴克咖啡

4. 任何在12月7日下午6時至下午8時或12月14日下午8時至下午 10時期間曾身處 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓153-154號 鋪 Shake Shack

5. 任何在12月11日下午3時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍九龍塘達之 路80號又一城香港鐵路層5號 Taste

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在12月10日下午12時30分至下午1時30分期間曾身處的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接 受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍旺 角豉油街50號富達大廈1樓 A 號鋪及2樓6號單位連平台大家樂

2. 任何在12月9日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地彌敦道 498–500號地鋪紅茶

3. 任何在11月26日至12月16日期間曾身處香港超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大嶼山赤鱲角觀景 路8號國泰城

4. 任何在12月15日下午7時至下午8時期間曾身處香港九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）

5. 任何在12月15日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地東方 街9號地下生記粥麵

6. 任何在12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時期間 曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月 31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼 S64的龍運巴士

7. 任何在12月10日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍油麻地碧街 50及52號地下OK便利店

8. 任何在12月10日下午7時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

九龍油麻地彌敦 道494-496號晉利商業大廈地下萬寧

9. 任何在12月15日下午7時至下午9時期間曾身處香港九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康

【靚太廚房】

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責任編輯：余思嵐