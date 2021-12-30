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【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園

社會 09:30 2021/12/30

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冼次雲小學男職員確診，其住所金禧花園1座強檢。（資料圖片）

政府昨晚（29日）就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，而即使已經接種新冠狀疫苗亦必須接受上述強制檢測。

A. 於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在12月7日至12月29日期間曾身處香港超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於年12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大圍積輝街2-18號金禧花園1座

2. 任何在12月7日至12月16日期間曾身處超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工、學生及訪客），須於2021年12月31日或之前接受檢測。受檢人士 若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢 測公告的規定。

  • 新界大圍積福街38 號東華三院冼次雲小學

3. 任何在12月11日下午3時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全 職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受 檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從 強制檢測公告的規定。

  • 新界沙田銀城街1 號置富第一城地下 G33A 及 G33B 號鋪星巴克咖啡

4. 任何在12月7日下午6時至下午8時或12月14日下午8時至下午 10時期間曾身處 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須 於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月 29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 新界沙田沙田正街18號新城市廣場一期1樓153-154號 鋪 Shake Shack

5. 任何在12月11日下午3時至下午4時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

  • 九龍九龍塘達之 路80號又一城香港鐵路層5號 Taste

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 任何在12月10日下午12時30分至下午1時30分期間曾身處的人士（包括 但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月31日或之前接 受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲 視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍旺 角豉油街50號富達大廈1樓 A 號鋪及2樓6號單位連平台大家樂

2. 任何在12月9日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍油麻地彌敦道 498–500號地鋪紅茶

3. 任何在11月26日至12月16日期間曾身處香港超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 大嶼山赤鱲角觀景 路8號國泰城

4. 任何在12月15日下午7時至下午8時期間曾身處香港九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

  • 九龍旺角洗衣街 59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）

5. 任何在12月15日下午2時至下午3時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客）， 須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12 月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍油麻地東方 街9號地下生記粥麵

6. 任何在12月4日下午3時至下午4時或12月11日下午3時至下午4時期間 曾乘搭任何的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於12月 31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27日至12月29日期間已進 行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼 S64的龍運巴士

7. 任何在12月10日下午4時至下午5時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪 客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月27 日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍油麻地碧街 50及52號地下OK便利店

8. 任何在12月10日下午7時至下午8時期間曾身處的人士（包括但不限於全職、兼職和替 假員工及訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在 12月27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公 告的規定。

  • 九龍油麻地彌敦 道494-496號晉利商業大廈地下萬寧

9. 任何在12月15日下午7時至下午9時期間曾身處香港九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及 訪客），須於12月31日或之前接受檢測。受檢人士若在12月 27日至12月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

  • 九龍旺角廣華街1 號仁安大廈地下6號鋪惠康

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責任編輯：余思嵐

 

 

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